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TIR'la çarpışan keçi yüklü kamyonet devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

KARAMAN'da keçi yüklü kamyonet, TIR ile çarpıştı.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da keçi yüklü kamyonet, TIR ile çarpıştı. Kazadan sürücü ve keçiler yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Keskin'in kullandığı keçi yüklü 70 FE 511 plakalı kamyonet, Mehmet Adıgüzel'in(35) kullandığı 70 FZ 905 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın

şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada sürücü Keskin ile beraberinde bulunan eşi Meryem Keskin araçtan çıkamadı. Kurban Bayramı'nda satılması planlanan 18 keçi ise yola savruldu.

Çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, keçiler çevredekiler tarafından yol kenarındaki boş araziye götürüldü. Keçiler, devrilen kamyonetin çekici yardımıyla düzeltilmesinin ardından yeniden kasaya yüklendi.

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