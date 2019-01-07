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TIR'la çarpışan motosiklette sağlık personeli yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletle TIR'ın çarpıştığı kazada özel hastanede sağlık personeli olan motosiklet sürücüsü Süleyman Hilmi Yüksel (24) yaşamını yitirdi.

TIR'la çarpışan motosiklette sağlık personeli yaşamını yitirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletle TIR'ın çarpıştığı kazada özel hastanede sağlık personeli olan motosiklet sürücüsü Süleyman Hilmi Yüksel (24) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi D400 yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Osman C. (31) yönetimindeki 33 CAV 06 plakalı TIR ile özel hastanede sağlık personeli olan Süleyman Hilmi Yüksel yönetimindeki 07 HKG 33 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kask takıp takmadığı belirlenemeyen motosiklet sürücüsü Yüksel yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yüksel kurtarılamadı. Yüksel'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken TIR sürücüsü Osman C. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR'la çarpışan motosiklette sağlık personeli yaşamını yitirdi

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