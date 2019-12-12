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Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı

Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Turan Bakan idaresindeki 36 FD 115 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt Karayolları Şube Şefliği yakınlarında, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AND 29 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobilin sürücüsü Bakan ile yanındaki Fevzi Bakan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırla çarpışan otomobil su birikintisine düştü: 2 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Eleşkirt kazası trafik

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