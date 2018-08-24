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TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, TIR'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde, TIR'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
​Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, İskilip Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü

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