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TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI Çorum'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 5 kişinin, Kahramanmaraş'ta bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Çorum'un Bayat ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)

NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI
Çorum'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 5 kişinin, Kahramanmaraş'ta bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Çorum'un Bayat ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Sürücü İrfan Ünlü'nün Bayat İtfaiyesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yaptığı ifade edildi.
Kazada hurdaya dönen araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)

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