TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (2)

NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI

Çorum'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 5 kişinin, Kahramanmaraş'ta bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Çorum'un Bayat ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Sürücü İrfan Ünlü'nün Bayat İtfaiyesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yaptığı ifade edildi.

Kazada hurdaya dönen araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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