HABER

TIR'la çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI Çorum'da TIR'la kafa kafaya çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden İrfan Ünlü eşi Ayşegül, çocukları Samet ve Mustafa Semih Ünlü ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü'nün cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI Çorum'da TIR'la kafa kafaya çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden İrfan Ünlü eşi Ayşegül, çocukları Samet ve Mustafa Semih Ünlü ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü'nün cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, Bayat Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Ünlü ailesinin yakınları ile AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile vatandaşlar katıldı.

PARTNERHeyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık! Heyecanlandıran keşif! Tam 23 milyon yıllık!
Gaziantep'te otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralıGaziantep'te otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Bağcılar'da korkutan yangınBağcılar'da korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Korkunç ölüm!

Korkunç ölüm!

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.