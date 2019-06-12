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Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı çift yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tır ile ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu yaşlı çift yaralandı.Kaza, Kozyörük yolu üzeri Tekke Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tır ile ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu yaşlı çift yaralandı.
Kaza, Kozyörük yolu üzeri Tekke Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımından çıkış yapan Ömer S. (73) yönetimindeki tarım aracı ile Türker İ.’nin kullandığı 59 LG 235 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada sürücülerden Ömer S. ve yanında bulunan eşi Nuriye S. (70) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’nde kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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