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TIR'la hafif ticari araç çarpıştı; baba ile oğlu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Sır (59) ve oğlu Muhammet Sır (26) yaşamını yitirdi.

TIR'la hafif ticari araç çarpıştı; baba ile oğlu öldü

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Sır (59) ve oğlu Muhammet Sır (26) yaşamını yitirdi.
Kaza, Eskişehir- Alpu karayolunda meydana geldi. İlhan Sır yönetimindeki 26 EB 493 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mustafa Cüneyt Gürdal yönetimindeki 26 RS 366 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışan İlhan Sır ve oğlu Muhammet Sır ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Ağır yaralanan İlhan Sır ambulansla Şehir Hastanesi'ne, oğlu Muhammet Sır ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, baba ve oğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Mustafa Cüneyt Gürdal polis ekiplerince gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR'la hafif ticari araç çarpıştı; baba ile oğlu öldüTIR'la hafif ticari araç çarpıştı; baba ile oğlu öldüTIR'la hafif ticari araç çarpıştı; baba ile oğlu öldüTIR'la hafif ticari araç çarpıştı; baba ile oğlu öldü

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