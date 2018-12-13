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TIR'la kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kavşakta, TIR'la çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

TIR'la kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kavşakta, TIR'la çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Muğla- Antalya karayolunda meydana geldi. Antalya yönüne giden 31 AYG 99 plakalı TIR ile İbrahim Bayer (49) yönetimindeki 09 YF 663 plakalı kamyonet çarpıştı. TIR devrilirken, dorsesinde yüklü domatesler de yola saçıldı. Kazada, kamyonet sürücüsü Bayer ile yanındaki Sergen Yalçın (24) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karayolu, Antalya yönüne ulaşıma kapandı. Trafik akışı diğer şeritten gidiş- geliş olarak sağlandı. Karayolu ekiplerinin yolu temizlemesinin ve araçlarının çekilmesinin ardından 4 saat sonra ulaşım normale döndü.

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TIR'la kamyonet çarpıştı: 2 yaralıTIR'la kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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