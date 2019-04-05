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TIR'lar İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 05:43 | Son Güncelleme

 BÜYÜK göç olarak adlandırılan ve 45 saatte tamamlanacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma başladı.

TIR'lar İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA) BÜYÜK göç olarak adlandırılan ve 45 saatte tamamlanacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci bu gece 03.00'te başladı. Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan TIR'lar saat 04.30'da peş peşe İstanbul Havalimanı'na giriş başladı. İstanbul Havalimanı ana giriş noktasından havalimanına gelen TIR'lar buradan apron bölgesine hareket etti.

(FOTOĞRAFLI)

TIR'lar İstanbul Havalimanı'na giriş yaptıTIR'lar İstanbul Havalimanı'na giriş yaptıTIR'lar İstanbul Havalimanı'na giriş yaptıTIR'lar İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı

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