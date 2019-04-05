TIR'LAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA GİRİŞ YAPTI 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN-İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,(DHA)

BÜYÜK göç olarak adlandırılan ve 45 saatte tamamlanacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci bu gece 03.00'te başladı. Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan TIR'lar saat 04.30'da peş peşe İstanbul Havalimanı'na giriş başladı. İstanbul Havalimanı ana giriş noktasından havalimanına gelen TIR'lar buradan apron bölgesine hareket etti.

Görüntü dökümü:

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-Tırların İstanbul Havalimanına girişi

-Detay görüntüler

05.04.2019 - 05.43 Haber Kodu : 190405024

