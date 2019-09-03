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TIR'lardan 23 akü çaldı, kiralık otomobille gittiği Antalya'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da ve Tavşanlı ilçesinde, 23 TIR'dan çaldığı aküleri hurdacıya sattığı belirlenen Ali G.

TIR'lardan 23 akü çaldı, kiralık otomobille gittiği Antalya'da yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da ve Tavşanlı ilçesinde, 23 TIR'dan çaldığı aküleri hurdacıya sattığı belirlenen Ali G. (43) kiraladığı otomobille boşandığı eşinin yanındaki çocuğunu görmeye gittiği Antalya’da polis ekiplerince yakalandı. Kütahya’ya getirilen Ali G., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ağustos ayında, kentte farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ali G. olduğunu ve kent merkezinden kiraladığı otomobille TIR’lardan aküleri çaldıktan sonra 5 bin TL'ye hurdacıya sattığı tespit etti. Yapılan incelemede 'hırsızlık', 'tehdit', 'açıktan hırsızlık' suçlarından 13 sabıkası olduğu belirlenen Ali G.'nin kiraladığı otomobille boşandığı eşinin yanında olan çocuğunu görmek için Antalya’ya gittiği belirlendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli Ali G., Manavgat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Kütahya’ya getirilen Ali G., suçunu itiraf etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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