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Tırların dorselerindeki soğutucu kartlarını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

Samsun’da bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartlarını çaldığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi.

Tırların dorselerindeki soğutucu kartlarını çaldı

Samsun’da bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartlarını çaldığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait tırların dorselerinden soğutucu kartları çalındı. Şikayet üzere İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili 22 yaşındaki S.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ç. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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