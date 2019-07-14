TIR'lı sünnet konvoyuna ceza

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, trafik polisleri, sünnet konvoyunda yer alan 4 TIR'ın sürücülerine, 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'gürültü kirliliğine sebebiyet vermek'ten toplam 748 lira ceza kesti.

Karabük'te TIR şoförlüğü yapan Serhat Özkan (32), oğlu Halil'e (5) sünnet düğünü yaptı. Özkan'ın 3 arkadaşı, dorsesi olmayan TIR'larla Kurtuluş Mahallesi'ndeki evin önüne geldi. Özkan'ın kullandığı TIR ile 3 TIR ve otomobiller süslendi. Özkan, oğlunu da yanına alıp, TIR'a binerek, konvoyla şehir turu attı. 100. Yıl Mahallesi'nde trafik polislerince durdurulan konvoydaki 4 TIR'ın sürücülerine, 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'gürültü kirliliğine sebebiyet vermek'ten toplam 748 lira ceza kesildi. Konvoy, daha sonra sünnet düğününün yapılacağı salona hareket etti. Baba- oğul alkışlarla salona girdi.

Serhat Özkan, "Baba mesleği, 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. Oğlum TIR'lara meraklı. Onun için yapıyorum. Biz TIR'cıyız. Bize yakışan bir şey olsun istedik. Oğlumuz için böyle bir şey yapmak istedik. Bence güzel oldu. Biz zaten düğünlere devamlı TIR'larla gidiyoruz. Kendimizde de böyle bir şey olsun istedik'' dedi.

