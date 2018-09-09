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Tırmandığı yamaçta mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezisi sırasında tırmandığı yamaçta kalan Ahmet Karaca (17), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tırmandığı yamaçta mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezisi sırasında tırmandığı yamaçta kalan Ahmet Karaca (17), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ahmet Karaca, Hamza Yiğit, Hüseyin Pamuk ve Kamil Atmaca, doğa gezisi için ilçenin kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki dağlık alana gitti. Bir süre doğada gezen gençler, daha sonra köy yolundan tepenin yamacına tırmanmak istedi. Otlara tutunarak, sırayla tırmanmaya başlayan gençlerden 3'ü rahatlıkla çıkarken, bastığı toprağın kayması sonucu paniğe kapılan Ahmet Karaca, 50 metrelik yamacın ortalarında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, mahsur kalan genci kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla yamaçtan inen itfaiye eri, diğer ipi gencin beline bağladı. Yukarı çekilen Ahmet Karaca, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Karaca, "Buraya tırmanmaya başladık. Ben mahsur kaldım. Çıkmaya çalışırken, toprak kaymaya başladı. Ayaklarım da sızlamaya başlayınca öylece kaldım. İtfaiyeciler yetişip, kurtardı" diyerek teşekkür etti.

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Tırmandığı yamaçta mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardıTırmandığı yamaçta mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardıTırmandığı yamaçta mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardıTırmandığı yamaçta mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı

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