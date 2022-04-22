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Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

22.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnaklar en çok bakım isteyen ve ihmal edildiğinde birçok problemle karşı karşıya bırakan narin bölgelerden biri. Ancak genetik faktörler başta olmak üzere bazı nedenlerden dolayı tırnaklar çok yavaş uzayabilir. Düzenli bakım ve doğru ürünlerle uzun tırnaklar elde etmek ise mümkün. Her ne kadar doğal yöntemler tırnakları uzatmada etkili olsa da buna herkes vakit ayıramayabilir. Bu yüzden tırnakların hızlı uzamasına yardımcı olacak ürünleri listemize aldık. İncelemeye hazır mısınız?

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Sirke, zeytinyağı ve limon kürü yavaş uzayan tırnaklar için başvurulan popüler doğal yöntemler arasında yer alır. Elbette el ve tırnaklar için çeşit çeşit bakım vadeden, bunun için tonlarca para harcamanızı isteyen güzellik salonlarından bahsetmeden geçmek olmaz. Hem sizi gereksiz vakit kaybından koruyacak hem tırnaklarınızı olduğundan daha hızlı uzatmanızı sağlayacak birbirinden farklı ürünler mevcut. Gelin, kısa tırnakların çözümü olacak ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Sağlıklı uzayan tırnaklar için Minilitre Soğuk Sıkım %100 Saf Hindistan Cevizi Yağı

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

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Bitkisel yağların sağlıklı ve güçlü tırnaklara kavuşmadaki önemi tartışılmaz. Hindistan cevizi yağı da bakımlı ve uzun tırnakların vazgeçilmez bir parçası. Özellikle çok sıcak ve soğuk havalarda ellerle birlikte tırnaklar da bir o kadar zayıflayıp güçsüzleşebilir. Bu yüzden zayıf, kırılmaya meyilli ve yavaş uzayan tırnaklar için harika bir seçenek olan Minilitre Saf Hindistan Cevizi Yağı'nı tırnak bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz. Antioksidan özelliği sayesinde tırnakları dış etkenlerden koruyarak tırnak bariyerini güçlendirir. Tek yapmanız gereken bir miktar yağ ile tırnak ve tırnak etlerinize masaj yapmak. Tırnaklarınızın ne kadar hızlı uzadığını göreceksiniz.

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2. Tırnak bakımında eksik etmemeniz gereken vitaminlerden Solgar Biotin Kapsül

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Tüm bakımları yapmanıza rağmen tırnaklarınız yine de yavaş uzuyorsa biotin takviyesi almanız gerekiyor olabilir. Biotin özellikle saç, tırnak ve cilt sağlığı için gerekli vitaminlerden olan keratin üretimini destekler. Keratin ise tırnakların hızlı uzamasına yardımcı olur. Eğer uzamayan tırnaklarınız uzasa dahi hemen kırılıyorsa Solgar Biotin Kapsül'ü denemelisiniz. Kullanıcılarının güvenle tercih ettiği Solgar markasına ait takviyeyi doktorunuza danışarak günde 1 kere olmak üzere su ile tüketmeniz yeterli. Ayrıca içeriğinde sağlığa zararlı olan hiçbir maddeye yer vermemesi ürünü tercih edilebilir kılan en önemli özelliklerinden biri. Biotin sayesinde uzun tırnaklar artık hayal ettiğinizden daha yakın!

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3. Uzamayan tırnakların çözümü Flormar Max Growth Uzatıcı Etkili Tırnak Bakım Jeli

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Sağlıklı uzayan tırnaklar için bakım rutininizde mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri de Flormar Max Growth Uzatıcı Etkili Tırnak Bakım Jeli. Ürün ince, kırılmaya yatkın, yavaş uzayan tırnaklara sahip kişiler için özel olarak geliştirilmiş formülüyle tüm tırnak problemlerine çözüm olmayı vadeder. Güçlendirici etkili içeriğiyle tırnakların olduğundan hızlı uzamasına yardımcı olur. Doğal yöntemlere vakit ayıramıyorsanız tırnak güçlendirici bakım jelini alarak dilediğiniz her an uygulama yapabilirsiniz. Ürün, günlük hayatında ojeden vazgeçemeyenlerin işini kolaylaştıran oje öncesi kullanımıyla da büyük bir konfor sağlar.

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4. Limon yağının faydasıyla tanışın

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Tırnak güçlendirici özelliğe sahip yağlardan biri olan limon yağı, Burt's Bees Tırnak Eti Bakım Kremi'yle karşınızda! Tırnak bakımı ne kadar önemliyse güçlü tırnaklar için el bakımına da bir o kadar dikkat etmek gerekir. Limon yağı sayesinde hem ellerinizin misler gibi kokmasını hem tırnaklarınızı besleyerek hızlı uzamalarını sağlayabilirsiniz. Yoğun kıvama sahip ürünün içeriğinde sadece limon yağı değil tırnak besleyici kakao, tatlı badem yağı ve E vitamini de bulunur. Böylece tırnak etlerinin yumuşamasına ve sararmış tırnakları onarmaya yardım eder. Özetle, el ve tırnaklarınız için ihtiyacınız olan her şey bu kremde!

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5. İnatçı tırnaklara son: Mavala Mava-Flex Tırnak Besleyici Serum

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Tırnak bakımında ilk akla gelen markalardan biri olan Mavala, Tırnak Besleyici Serumu ile uzamakta inat eden tırnaklarla savaşır. Kuru ve çok sertleşmiş tırnaklara sahip kişilerin kullanımına uygun ürün; hyalüronik asit, kalsiyum, limon özü ve B5 vitamini içeren formülüyle nem dengesini koruyarak kırılmaya meyilli tırnak yapısını onarır. Bu sayede tırnakların uzamasına engel olan bütün sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca serum, ayak tırnakları için de rahatlıkla kullanılır. Daha etkili sonuç elde etmek için gece yatmadan önce temiz tırnaklara uygulama yapmayı unutmamalısınız.

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6. Zenginleştirilmiş içeriğiyle Kalyon Tırnak ve Tırnak Eti Bakım Yağı

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Kalyon, tüm tırnak problemleri için zengin ürün çeşitliliğine sahip önde gelen markalar arasında yer alır. En ulaşılabilir ürün kategorisine giren Kalyon Tırnak Ve Tırnak Eti Bakım Yağı ise içerdiği E vitamini, jojoba yağı, nilüfer çiçeği özüyle tırnaklara kaybettiği parlaklığı geri kazandırır. Ginseng ve badem yağı ise dış etkenlere karşı dayanıklı, hızlı uzayan tırnaklara kavuşmanız için tüm bakımları yapar. Tırnaklarda meydana gelen renk kaybının önüne geçmeyi hedefleyen ürünü düzenli olarak her gün kullandığınızda tırnaklarınızdaki etkisine hayran kalacaksınız.

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7. Tırnak bakımında vazgeçilmez ürünlerden Arifoğlu E Vitamini Yağı

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Tırnaklarınızı hem nemlendiren hem bakım yaparak uzatmaya yardımcı olan bir ürün arayışındaysanız Arifoğlu E Vitamini Yağı tam size göre! Hasar gören, eski gücünden eser kalmayan tırnaklar için kullanılabilecek en ideal ürünler arasında bulunan E vitamini yağı, tırnakları besleyerek daha hızlı uzamalarını sağlar. Özellikle dermatolojik ürünlerin içeriğinde sıklıkla yer verilen E vitamini tırnaklar için de kurtarıcı. Gün içerisinde suyla fazla temas eden ellerinizi ve tırnak etlerinizi neme doyuran yağ sayesinde sağlıklı ellere kavuşabilir, uzun tırnaklarınızla daha estetik görünmelerini sağlayabilirsiniz.

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8. Mixup Sulphur Yavaş Uzayan Tırnaklara Özel Bakım Yağı tırnak uzatmak isteyenler için birebir

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

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Tırnak bakım kategorisindeki en popüler ürünlerden olan Mixup Sulphur Bakım Yağı sadece tırnakların değil, sertleşmiş tırnak etlerinin yumuşamasını ve daha pürüzsüz hâle gelmesini sağlar. Mentol aromalı yapısı cildi besleyerek el ve ayaklarda oluşan kötü kokuyu engeller. Kısa tırnaklarını uzatmanın yolunu arayanların ilk tercihi olabilecek ürün, dermatolojik olarak test edildiği için kullanıcılarına güven verir. Peki, bakım yağını nasıl kullanmalısınız? Cevabı oldukça basit. Bir miktar yağı ellerinize, tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize masaj yaparak yedirmeniz yeterli. Hızlı ve sağlıklı uzayan tırnaklara ulaşmak işte bu kadar kolay!

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9. Doğal içerikten yana olanlara Bade Natural Güçlendirici Tırnak Ve Tırnak Eti Bakım Yağı

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Bade Natural Güçlendirici Tırnak Ve Tırnak Eti Bakım Yağı, içerdiği defne ve çay ağacı yağı sayesinde tırnak bariyerini güçlendirerek daha parlak tırnaklar elde etmenizi sağlar. Kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız ürünün %100 doğal içeriği bu arayışınıza son verebilir. Paraben ve sülfat gibi cilde zarar verebilecek herhangi bir madde içermez. Bunların yerine tırnak uzatmada oldukça etkili zeytinyağı, kayısı çekirdeği, jojoba ve üzüm çekirdeği yağı gibi zengin bitkisel yağlarla formüle edilir. Ürün sayesinde kısa tırnaklarınızı saklamanıza gerek kalmayacak. Aksine sağlıklı uzamış, göz alıcı tırnaklarınızla müthiş görüneceksiniz.

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10. RAQUN Tırnak Bakım Serumu ile büyüleyici tırnaklar

Tırnağını hızlı uzatmak isteyenler için tırnağı hızlı uzatma yöntemleri ve yardımcı ürünler

Organik içerik sevenlerin beğenisini kazanacak ürün önerisiyle karşınızdayız. RAQUN Tırnak Bakım Serumu, uzamaya direnen tırnaklarınızla başa çıkmak için en doğru adreslerden biri. Avokado, jojoba ve argan yağı, E vitamini gibi doğal içeriği sayesinde hızlı sonuç alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Üstelik pahalı organik bakım ürünlerine tonlarca para vermenize gerek kalmadan tırnak ve tırnak etlerinizin ihtiyacı olan tüm bakımı ürünle yapabilirsiniz. Ürünü nasıl kullanacağınıza gelecek olursak temiz tırnak ve tırnak etlerine birkaç damla serum damlatıp emilene kadar masaj yapabilirsiniz.

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