Tırnak kesmek orucu bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan, Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Tırnak kesmek orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken tırnak kesilir mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI?

Temizlik İslam dinin gerekliliklerinden biridir. Bu sebeple Ramazan ayında oruçluyken tırnak kesmek orucu bozmaz.

RAMAZANDA ORUÇLUYKEN TIRNAK KESİLİR Mİ?

Tırnak kesmenin mekruhtur. Konuya ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hallerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 338). Ancak bu konuda sağlam bir delil bulunmamaktadır. Nitekim diğer bazı kaynaklarda, yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir (Büceyrimi, Tuhfe, I, 364; Dimyati, Haşiyetü i’aneti’t-talibin, I, 137). Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız halinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde; koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur."

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER LİSTESİ!

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadesine yer verilmiştir.

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Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeyleri ayrınıtılı şekilde açıklamıştır.

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İşte Ramazan'da orucu bozan şeyler:

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1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2- Astım spreyi kullanmak,

3- Zorla bozdurulmak,

4- Buruna sıvı ilaç koymak,

5- Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9- Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10- Derideki açık yaraya konan sıvı veya katı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11- Vücuda ilaç şırınga etmek,

12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18- Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20- Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23- Dil altına konan ilacı emmek

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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