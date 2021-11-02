Tırnak lekesi deyip hafife almayın! Tırnak lekesinin altında çok önemli hastalıkların belirtileri olabilir...

Sizin de tırnaklarınızda sık sık beyaz lekeler oluşuyorsa, hemen endişelenmeyin. Bu lekelerle çoğunlukla darbe aldığınız için karşılaşıyor olabilirsiniz. Tırnak ve tırnak kökü darbe aldığında tırnak yatağı zedelenir. Bu zedelenme sonucu tırnak üzerindeki ufak beyaz noktalar belirginleşir. Öte yandan, lekeler genellikle darbelerden kaynaklansa da diğer sebepleri de takip etmelisiniz. Tırnak üzerindeki beyaz noktaların sebebinin önemsiz diyebileceğimiz darbeler mi yoksa daha dikkatli olmanızı gerektirecek durumlar mı olduğunu anlamalısınız. Peki bunu nasıl anlayacaksınız? İşte detaylar...

ALERJİK TEPKİLER

Günlük hayat akışında ellerinize gereken özeni gösterip hijyen kurallarına dikkat ettiğinizden emin olun. Temas ettiğiniz materyallerde, kullandığınız el kremi, kolonya, oje ve aseton ürünlerinin içeriğinde cildinizle alerjik tepkimeye girip beyaz noktalara sebep olacak birçok etken madde bulunabilir.

TIRNAK MANTARI

Tırnak mantarı, temas yoluyla oluşabileceği gibi hijyen eksikliği sebebiyle de başınıza gelebilir. Sarı lekeler olarak başlayıp beyazlaşan ve giderek tırnağı kalınlaştıran belirtileri sebebiyle tırnak beyazlamasına neden olan diğer etkenlerden kolaylıkla ayırabilirsiniz. Mantar oluştuysa vakit kaybetmeden doktorunuza danışmakta fayda var.

KANSIZLIK VE MİNERAL EKSİKLİĞİ

Eğer tırnaklarınızın üzerinde sık sık beyazlamalar başladıysa kan değerlerinizi ölçtürmenizi tavsiye ederiz. Kansızlık, mineral ve vitamin eksikliği yaşıyor ve belirtilerini tırnaklarınızdan okuyor olabilirsiniz.

PROTEİN EKSİKLİĞİ

Eğer beyaz lekeler şeritler halinde ve tırnak yüzeyinde ise yani tırnak ile beraber uzamıyorsa protein eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu belirti uzun süre geçmediyse derhal doktorunuza danışmalısınız. Takviye ürünler ve doğru tedavi yöntemleriyle sağlığınızı koruyabilirsiniz.

TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELERİ GEÇİRME YÖNTEMLERİ

Tırnaklarınızın temizliğini ve bakımını doğru yapıp, yeteri kadar nemlendirdiğinizden emin olmalısınız. Vitamin takviyelerinizi aksatmayıp, bir yandan da vitaminleri organik meyve ve sebzelerden almaya özen göstermelisiniz. Temizlik ve bulaşık gibi işler yaparken daha fazla özen gösterip mümkünse eldiven kullanmanızı tavsiye ederiz. Sağlıklı ve bakımlı günler dileriz!

