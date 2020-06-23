Tırnak mantarı tedavisi için en etkili ilaçlar neler?

Tırnak mantarı:

Yaşam kalitesini bir hayli düşüren, ortaya çıkardığı çirkin görüntü sebebiyle kişisel hijyene önem verilmediği imajını yaratan enfeksiyonel bir sağlık problemidir.

Özellikle iklim değişiklikleri söz konusu olduğunda artış gösteren tırnak mantarı problemi, müdahale edilmediği takdirde sebep olduğu semptomların yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan da çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir.

Dikkatli bir süreç gerektiren tırnak mantarı tedavisi aslında son derece basittir.

Tırnak mantarı oldukça sık karşımıza çıkan bulaşıcı bir enfeksiyondur. Tıp dilinde onikomikoz olarak adlandırılan tırnak mantarı çoğunlukla ayak, bazen de el tırnaklarında görülür.

Tırnak mantarı:

Tırnak ucunda ya da altında beyaz veya sarı bir nokta görünmesiyle başlar.

Enfeksiyon ilerledikçe tırnak kalınlaşır, rengi değişir, kötü bir koku oluşur ve ilerleyen süreçte ufalanıp dökülebilir.

Etkilediği tırnak sayısı değişkendir; tırnakların tamamında görünebileceği gibi sadece birkaç tırnakta da ortaya çıkabilir.

Tedavi edilmesi geciktiğinde enfeksiyon giderek yayılır ve vücudun değişik bölgelerine bulaşabilir.

Tırnak yaşlandıkça kırılgan ve kuru olduğu için 60 yaş üzeri kişilerde daha çok görülmekle birlikte, her yaş grubunda rastlanabilir.

üzeri kişilerde daha çok görülmekle birlikte, her yaş grubunda rastlanabilir. Hastalığın yaygınlığı %10 civarında olup, yaşam kalitesini düşerek psikolojik sorunlara yol açması olasıdır.

Tırnak Mantarı Neden Olur?

Tırnak mantarı enfeksiyonuna çeşitli mantar organizmaları neden olabilir. En yaygını, dermatofit olarak adlandırılan bir mantar çeşididir. Bu mantar çeşidi genellikle zararsız bir şekilde cildin içerisindeki dokularda barınır. Çoğaldığı durumda enfeksiyonlara neden olur.

Tırnak mantarları ılık, nemli ortamlarda yaşarlar. Tırnakların sık sık ılık ve nemli koşullara maruz kalması, tırnak mantarı problemiyle karşılaşma olasılığını artırır. Bunun yanı sıra maya ve küfler de tırnak enfeksiyonlarına neden olabilir.

Tırnaklarda ortaya çıkan çatlaklar mantarların vücuda nüfuz etmesine izin verir. Bu da tırnak mantarı riskini doğurur.

Ayaklardaki kan dolaşımının azalması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması mantarların üreyip gelişmesi için uygun zemini hazırlar.

Öte yandan:

Daha önce hasar almış bir tırnağa mantar bulaşma ihtimali daha yüksektir.

Mantar için olası bir neden ararken, hasar görmüş ya da zayıflamış olan tırnak mutlaka kontrol edilmelidir.

Toplu kullanım alanlarında bulaşma riski olan bakterilerin, zayıflamış tırnak yapısına nüfuz etmesi başlangıç nedeni olabilir.

Bunun dışında:

Ayakların nefes almasına engel olan ayakkabılar giymek,

Hamam, sauna, havuz gibi pek çok kişinin kullandığı ıslak ortamlarda bulunmak,

Terlik veya havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı da nedenler arasında sayılabilir.

Kimlerde Tırnak Mantarı Riski Yüksektir?

Tırnak mantarı riski aşağıdaki sorunları olan bireylerde daha yüksektir:

Ayakların uzun süre ayakkabı içinde kaldığı meslek sahipleri

Dolaşım bozukluğu, diyabet ya da HIV gibi kan akışını engelleyebilecek ya da enfeksiyon direncini azaltabilecek hastalığı olanlar

ya da HIV gibi kan akışını engelleyebilecek ya da enfeksiyon direncini azaltabilecek hastalığı olanlar Tırnak bölgesinde zedelenme ve travma yaşayanlar

Parmakları sıkıştıran dar ve ucu sivri ayakkabı giyenler

Soyunma odaları, yüzme havuzu ve duş gibi ortak kullanım alanlarını kullananlar

Sürekli aynı ayakkabıyı giyenler

Hijyenik olmayan ortamda, steril edilmemiş aletlerle manikür veya pedikür yaptıranlar

Çıplak ayakla toprağa basanlar

Belirtileri:

Şekil bozulmuş kalınlaşmış, kurumuş tırnak

Tırnak yüzeyinde beyaz veya sarı çizgiler

Tırnakta matlaşma ve kolay kırılma

Tırnak renginin koyulaşması

Tırnaktan koku gelmesi

Tırnak Mantarını Önlemenin Yolları Nelerdir?

Tırnak mantarını önlemenin yolları:

Ellerinizi ve ayaklarınızı düzenli olarak yıkayın. Yıkamadan sonra tırnaklarınızı nemlendirin.

Enfekte bir tırnağa dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

Tırnaklarınızı eşit uzunlukta kesin. Her kullanımdan sonra tırnak makasını dezenfekte edin.

Ter emici çoraplar giyin ve gün içinde çoraplarınızı değiştirin.

Nefes alan malzemelerden üretilmiş ayakkabılar seçin.

Eski ayakkabıları atın veya bunları dezenfektan veya antifungal tozlarla tedavi edin.

Havuz alanlarında ve soyunma odalarında çıplak ayakla dolaşmayın.

Sterilize manikür araçları kullanan bir manikür salonu seçin.

Tırnak Mantarı Hastalığının Tanısı Nasıl Konur?

Dermatolog tarafından el ve ayak tırnaklarının görünümüne bakılarak tanı konulabilir. Gerekli görüldüğü durumlarda tırnaklardan örnek alınır ve test edilmesi için laboratuvara gönderilir ve kesin tanı bu şekilde konur.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, tırnak mantarına maruz kalmanız durumunda herhangi bir ilacı kendi kendinize belirleyerek kullanmaya başlamamalısınız. Öncelikle yapılması gereken bir cildiye uzmanı yani dermatoloğa görünmektir. Çünkü bazı ilaçların kullanılmasının ciddi yan etkileri vardır ve bu nedenle doktor kontrolünde doğru hastada, doğru şekilde kullanılması gerekmektedir.