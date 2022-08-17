Tırnak mantarının altında yatan neden ciddi olabilir! Tırnak mantarı neden olur? Nasıl bulaşır?

Tırnak mantarı hem elde hem de ayakta görülebiliyor. Toplumda sıklıkla görülen tırnak mantarının sadece görüntüyü bozduğu düşünülerek tedavisi geçiştiriliyor. Birçok nedenden dolayı ortaya çıkan tırnak mantarı için Podolog Dursiye Özdemir Avcı bilgilendirmelerde bulundu. Avcı, “Tırnak yüzeyinin zarar görmesi, kırılması ya da deformasyonları sonrasında tırnak plağının enfeksiyonlara açık hale gelmesi sonucu mantarların oluşabileceğini belirterek “Diyabet, kan dolaşımı ve bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıkları olan kişilerde mantar enfeksiyonuna daha yatkın oluyor. Ayrıca ileri yaşta bu sebeplerden biri.” Dedi

DOĞRU TEDAVİ İLE TIRNAK MANTARINDAN KURTULABİLİRSİNİZ

Avcı, “Tırnak mantarı insandan insana bulaştığı gibi ortak kullanılan alan ve eşyalardan da bulaşır. Özellikle pedikür yaptırırken hijyen koşulları ve aletlerin prosedüre uygun sterilizasyon yapıldığına emin olun. Ayrıca yaz aylarında saatlerce kapalı ayakkabıda kalarak terleyen ayaklar, nemli ve karanlık ortamda üremeyi seven mantarlarda tırnakta mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. Podolog ile doğru uygulama ve doktor kontrolündeki medikal tedavi eşliğinde tırnak mantarından kurtulabilirsiniz.” dedi.

İYİLEŞME SAĞLANMASI İÇİN İLAÇLAR DÜZENLİ KULLANILMALI

Tırnak mantarının tedavisinin başarılı olması için ekip çalışmasının gerekli olduğunu vurgulayan Avcı, “Hasta-hekim-podolog ilişkisi tedavide başarıyı getirir. Kişilerin ayak sağlığının korunması ve bakımı ile ilgili hizmet veren sağlık çalışanına podolog denir. Dermatoloji hekimin oluşturmuş olduğu tedavi planına hastanın uyum sağlaması kullandığı eşyaların temizliği ve ilaçlarının düzenli kullanılması, ilacı kullanırken bir podolog tarafından tırnakların mekanik temizliği yapılarak inceltilmesi sağlıklı tırnağın önünün açılması bu tedavide önemli bir basamaktır. Kalınlaşan tırnakların ayakkabı içerisinde baskıya neden olması hasta konforunu düşürmekte görsel olarak hastada bir çekince uyandırır.” diye belirtti

DOĞRU UYGULAMA İLE SORUNLARI KALDIRMAK MÜMKÜN

Tırnak mantarı ile ilgili tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunun doğru uygulama ile mümkün olduğunu söyleyen Avcı, “Görüntüsü kötü olan tırnak hiçbir ağrı olmadan podolojik bakım teknikleri ile inceltilip baskıyı ortadan kaldırmakta aynı zamanda uygulanan ilaç tedavisinin etkinliğini arttırmaktadır.” ifadelerini kullandı.



