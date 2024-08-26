Tırnak sararması neden olur, nasıl geçer? Tırnak sararmasına ne iyi gelir?

Tırnaklarda oluşan sararma, yalnızca estetik bir sorun olmanın ötesinde, bazı hastalıkların habercisi olarak karşımıza çıkabilir. Sürekli oje kullanımı, tırnak mantarı enfeksiyonları, akciğer rahatsızlıkları ve romatoid artrit gibi ciddi sağlık sorunları, tırnak sararmasına yol açabilir ve bu durum, vücutta meydana gelen daha derin bir sağlık problemini işaret edebilir. Ayrıca, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımı da tırnak sararmasına neden olan faktörler arasındadır. Tedavi süreci, sararmanın altta yatan nedenine göre değişiklik gösterir ve buna uygun bir yaklaşım gerektirir.

Tırnak sararması nedenleri nelerdir?

Tırnak sararması nedenleri arasında, kan dolaşımındaki bozukluklar, mantar enfeksiyonları, vitamin eksiklikleri, oje çıkarıcılar ve bazı ilaçların yanı sıra, sigara kullanımı, tiroid problemleri, diyabet ve böbrek hastalıkları gibi çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Bu durum, yalnızca tırnak rengini değil, aynı zamanda tırnağın dokusunda da farklılıklar yaratabilir.

Sarı tırnaklar, romatoid artrit gibi altta yatan ciddi bir sağlık sorununun habercisi olarak da ortaya çıkabilir. Tırnaklarınızda bu tür değişiklikler fark ettiğinizde, bir uzmana başvurarak nedenini araştırmak büyük önem taşır.

Tırnak sararması nasıl geçer?

Tırnak sararması, sebebine bağlı olarak farklı yöntemlerle önlenebilir veya tedavi edilebilir. Eğer tırnak sararmasının nedeni tütün kullanımıysa, sigarayı bırakmak gerekir. Koyu renk oje kullanımından kaynaklanıyorsa, daha açık renk ojeler tercih edilmelidir. Tırnak sararmasına ne iyi gelir sorusuna yanıt olarak aşağıdaki doğal yöntemler uygulanabilir:

Çay ağacı yağı Kullanımı

Karbonatlı su banyosu

Kekik yağı uygulaması

E vitamini ile tırnakları canlandırma

Tırnak sararması tedavisi nasıl yapılır?

Tırnak sararması şikayetiyle doktora başvurduğunuzda, uzman hekim, bu durumun altında yatan nedeni belirleyip, buna uygun bir tedavi planı oluşturacaktır. tırnak sararması tedavisinde, sararma akciğerlerin etrafında biriken aşırı sıvı ile ilişkilendiriliyorsa, doktor bu sıvının boşaltılması için bir cerrahi müdahale veya başka bir tıbbi işlem önerebilir. Bu tür durumlarda, sıvı birikiminin yanı sıra, altta yatan hastalığın da yönetilmesi önemlidir.

Eğer tırnak sararması, vitamin eksikliği, enfeksiyonlar veya bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlardan kaynaklanıyorsa, doktor farklı tedavi seçenekleri sunabilir. Örneğin, tırnakların güçlenmesi ve sağlıklı bir görünüm kazanması için E vitamini takviyeleri reçete edilebilir. E vitamini, cilt ve tırnak hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunarak, tırnakların doğal rengini geri kazanmasına yardımcı olabilir.