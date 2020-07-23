Tırnak üzerindeki beyaz noktaları hafife almayın! Meğer bu anlamlara geliyormuş...

Lökoniki olarak isimlendirilen tırnaktaki beyaz lekeler, hem el hem de ayak tırnaklarında görülebiliyor. Cinsiyet, yaş ya da etnik grup ayırt etmeksizin her kesimde görülebilecek bir durumdur. Toplumda genel kanı vitamin eksikliğinden kaynaklandığı yönünde olsa da doğru bir bilgi olmadığını baştan söyleyelim ve asıl sebeplerine göz atalım.

LÖKONİKİ NEDENLERİ

Vücudumuzda milyonda bir derecelerinde bulunup, hiç bulunmaması yani eksikliği durumunda çeşitli rahatsızlıklara neden olan elementlere eser (esansiyel) elementler adı verilir. Bu elementler vücutta çeşitli metabolik faaliyetlerde görev alır ancak eser miktarlarda bulunurlar. Çinko elementi de bunlardan biri. Lökoniki oluşmasına sebep olan etkenlerden biri de çinko eksikliğidir. Zayıf bir bağışıklık sistemi, yaraların geç savması, sivilce gibi belirtiler de çinko eksikliğinde görülebilir. Çinko haricinde magnezyum, selenyum gibi diğer eser element eksikliklerinde de lökoniki görülebilir.

Tırnak dokusunun hatalı manikür, mantar enfeksiyonu, küçük ve rahatsız ayakkabı, tırnak yeme gibi çeşitli sebeplerle zarar görmesi gibi basit bir nedenden kaynaklanacağı gibi böbrek hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve siroz gibi sistemik hastalıklar sonucu da görülebilir. Demir eksikliğine bağlı kansızlık, bağırsaklardan proteinlerin emilmemesi ya da protein kaçağı olması durumlarında, ülseratif kolit, hipoalbuminemi ya da sedef ve egzama gibi deri rahatsızlıklarında da tırnaklarda nokta, çizgi ya da tüm tırnağı kaplayacak şekilde lökoniki görülebilir.