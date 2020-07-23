Tırnak üzerindeki beyaz noktaları hafife almayın! Meğer bu anlamlara geliyormuş...

Lökoniki olarak isimlendirilen tırnaktaki beyaz lekeler, hem el hem de ayak tırnaklarında görülebiliyor. Cinsiyet, yaş ya da etnik grup ayırt etmeksizin her kesimde görülebilecek bir durumdur. Toplumda genel kanı vitamin eksikliğinden kaynaklandığı yönünde olsa da doğru bir bilgi olmadığını baştan söyleyelim ve asıl sebeplerine göz atalım.
Vücudumuzda milyonda bir derecelerinde bulunup, hiç bulunmaması yani eksikliği durumunda çeşitli rahatsızlıklara neden olan elementlere eser (esansiyel) elementler adı verilir. Bu elementler vücutta çeşitli metabolik faaliyetlerde görev alır ancak eser miktarlarda bulunurlar. Çinko elementi de bunlardan biri. Lökoniki oluşmasına sebep olan etkenlerden biri de çinko eksikliğidir. Zayıf bir bağışıklık sistemi, yaraların geç savması, sivilce gibi belirtiler de çinko eksikliğinde görülebilir. Çinko haricinde magnezyum, selenyum gibi diğer eser element eksikliklerinde de lökoniki görülebilir.
Tırnak dokusunun hatalı manikür, mantar enfeksiyonu, küçük ve rahatsız ayakkabı, tırnak yeme gibi çeşitli sebeplerle zarar görmesi gibi basit bir nedenden kaynaklanacağı gibi böbrek hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve siroz gibi sistemik hastalıklar sonucu da görülebilir. Demir eksikliğine bağlı kansızlık, bağırsaklardan proteinlerin emilmemesi ya da protein kaçağı olması durumlarında, ülseratif kolit, hipoalbuminemi ya da sedef ve egzama gibi deri rahatsızlıklarında da tırnaklarda nokta, çizgi ya da tüm tırnağı kaplayacak şekilde lökoniki görülebilir.
Karbonmonoksit zehirlenmesi, kurşun ya da arsenik gibi ağır metal zehirlenmeleri, kemoterapi ya da sülfonamid kullanımı durumlarında da lökoniki bulgusu saptanabilir.
Lökonikiyi oluşturan sebeplerin tespit edilmesi beyaz lekelerden kurtulmak için ilk yapılması gerekenlerden biridir. Bunun için öncelikle tırnaklarınızdaki fiziksel hasarların ve mantar gibi enfeksiyon durumlarının kontrol edilmesi gerekir. Tırnaklarınızı enfeksiyonlara karşı temiz tutun ve ıslak kalmamalarına özen gösterin. Kalitesi düşük kozmetik ürünlerin oluşturduğu hasarların önüne geçmek için uzun süre tırnağınızda oje kalmamasına dikkat edin ve temizlik yaparken deterjanların tahribatını engellemek için eldiven giyin.
Tırnakların büyümesi görece yavaş bir süreçtir. Bir tırnağın sıfırdan yeniden büyümesi el tırnakları için 6-9 ay iken, ayak tırnakları için 12-18 aydır. Bu da siz beyaz çizgilerin farkına varmadan birkaç ay önce yaralanma ya da lökonikiye sebep olacak durumun gerçekleştiği anlamına geliyor.
Fiziksel ya da kozmetik ürün hasarı olmadığından eminseniz doktorunuza görünüp genel şikayetlerinize bakarak çeşitli tetkiklerle altta yatan önemli bir sebep olup olmadığını kontrol ettirebilirsiniz. Beslenme rejimindeki değişiklik ya da takviyelerle geçebileceği gibi altta yatan hastalıklar sebep olabildiğini için bu hastalıkların tedavi edilmesiyle de ortadan kalkacaktır.
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