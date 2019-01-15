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Tırnak yeme nedir? Tırnak yeme problemi nasıl çözülür? Tırnak yeme hastalığının ardında hangi sebep yatar? Tırnak yemeyi engellemek için ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2019 10:20 | Son Güncelleme

Tırnak yeme davranışı kaygı düzeyi yüksek, stresli ve başa edemeyecekleri bir durumla karşılaştıklarında rahatlama amacıyla sergilenen davranışlar arasındadır. Tırnak yeme alışkanlığı sürekli eleştiren, beklenti düzeyi yüksek bir ebeveyn karşısında sergilendiği görülebilir. Gerginliğin habercisi olarak görülen tırnak yeme problemi nasıl çözülmelidir? Acı oje sürme ya da bağırarak çözmeye çalışmanın bir sonuca götürmeyeceğini söyleyen uzmanlar bazı önerilerde bulunuyor.

Tırnak yeme nedir? Tırnak yeme problemi nasıl çözülür? Tırnak yeme hastalığının ardında hangi sebep yatar? Tırnak yemeyi engellemek için ne yapmalı?

Çocukla kurulacak doğru iletişimin tırnak yeme alışkanlığı çözümü için atılması gereken ilk adım olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, “Yuva veya kreşe başlama, çocuğun oyun parkında baş edemeyeceği bir durumla karşılaşması sonucunda da benzer bir davranış görülebilir. Ayrıca ‘taklit ve modelleme ile öğrenmenin’ belirgin olduğu okul öncesi dönemde ise tırnak yeme basit bir taklit etme davranışı biçiminde de gelişmiş olabilir” dedi.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI RUHSAL BOZUKLUĞUN HABERCİSİ OLABİLİR

Tırnak yeme sorununun nedenlerinin çok basit olabileceği gibi bu davranışın ciddi ruhsal bozuklukların da habercisi olabileceğine değinen Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, “Tırnak yeme davranışı sırasında, öncesinde ve sonrasında, çocukta kendi saçını çekme ya da yolma, parmak emme veya diş gıcırdatma gibi davranışlar da görülebilir” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARLA KARŞILIKLI KONUŞULARAK TIRNAK YEME SEBEBİ ANLAŞILMAYA ÇALIŞILMALI

Tırnak yeme davranışının altında yatan sıkıntı veya gerginlik yaratan bir durumun olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, “Tırnak yiyen çocuğa ‘Beni üzüyorsun, lütfen bunu yapma’ ya da ‘Bebek gibi davranıyorsun’ ‘Neden tırnaklarını yiyorsun?’ gibi ifadeler kullanılarak çocuk üzerinde ek bir stres faktörü oluşturulmamalı. Aksine çocukla karşılıklı konuşarak, stres yaratan durum anlaşılmaya çalışılmalı” açıklamasında bulundu.

'ELİNİ AĞZINDAN ÇEK' DEMEK DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ OLABİLİR

Küçük yaştaki çocuklar için, eline bir nesne vermek, ilgisini başka bir yöne kaydırmanın uygun olabileceğini söyleyen Figen Karaceylan Çakmakçı, “Elini ağzından çek yönergesi daha çok dikkat çekici olacağından davranışın devam etmesine neden olabilir. Tırnak yeme davranışı sergileyen çocuğun yaşı büyükse, çocukla iş birliği yapıp, davranışın ne zaman ve nerede olduğunu tespit etmeye yönelik bir çizelge yapılabilir. Davranışın belirginleştiği ortam ve durum tespit edildikten sonra önleyici yöntemler ve çözümler çocukla birlikte oluşturulabilir” dedi. Çakmakçı, sadece acı oje sürmenin tırnak yeme davranışını engellemediğini belirterek, davranışın nedenlerinin tam olarak anlaşılmadan ezbere bir çözüm üretmenin yanlış olduğunu vurguladı.

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