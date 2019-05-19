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'Tırnakçı', polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadından biri yakalandı.

'Tırnakçı', polisten kaçamadı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadından biri yakalandı.
Olay, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir marketi meydana geldi. Market sahibi E.G. (37), kasasında 100 lira eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Marketine gelen ve alışveriş yapmak için 200 lira veren ve sonrasında alışverişten vazgeçen iki kadının para üzeri olarak verdiği 100 lirayı tırnakçılık yöntemiyle aldıklarını belirleyen E.G. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri görüntü kayıtlarında yaptıkları incelemede olayı G.B. ile G.E.'nin (25) gerçekleştirdiğini saptadı. Düzenlenen operasyonla G.E. gözaltına alınırken, G.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
Emniyetteki sorgusunun ardından polis tarafından adliyeye çıkartılan G.E. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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'Tırnakçı', polisten kaçamadı'Tırnakçı', polisten kaçamadı

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