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Tırnakçılar Polatlı Emniyetinden kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 19:25 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tırnakçı olarak adlandırılan dolandırıcılar yakalandı.Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün operasyonları sonucu dolandırıcıların kimlikleri belirlenerek operasyonla yakalandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tırnakçı olarak adlandırılan dolandırıcılar yakalandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün operasyonları sonucu dolandırıcıların kimlikleri belirlenerek operasyonla yakalandı. Dolandırıcıların Türkiye’nin birçok noktasında bu şekilde vatandaşları dolandırdığı öğrenildi. 14 ayrı suça karıştıkları belirtilen tırnakçılar ile ilgili Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak, "Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda ilçemiz merkezinde bulunan bir tekel büfesinden tırnakçılık suretiyle dolandırıcılık yapan S.P. isimli bayan ve D.K .isimli kız çocuğu yakalanmıştır. Faillerin eylemlerinde özellikle kız çocuklarını kullandığı ve alışveriş yapmak bahanesi ile girdikleri iş yerlerinde değeri düşük çeşitli ürünler aldığı sırada iş yeri sahibine çeşitli sorular sormak suretiyle dikkatini dağıtarak bazen aldıkları ürünlerin ücretini ödemek için 200 TL’lik banknot verip geri almak suretiyle, bazen de bu parayı vermiş gibi hem çeşitli ürünler alarak hem de iş yeri sahibinden para üstü almak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şahıslardan benzer şekilde Ankara- Kırşehir-Kocaeli-İstanbul-Aksaray-Konya-Isparta ve Afyonkarahisar illerinde olmak üzere toplam 14 ayrı suç kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince bundan sonra da suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar özverili bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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