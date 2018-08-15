'Tırnakçılar' tutuklandı

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 'hiç Türk parası görmedim' diyerek bakma bahanesiyle E.U.'nun (22) elinden aldıkları parayı 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İranlı iki kişi,tutuklandı. Derviş Eroğlu Bulvarı'ndaki bir banka şubesinden para çeken E.U.'nun (22) yanına otomobille yaklaşan İranlı biri kadın iki kişi, sohbet etmeye başladı. Hiç Türk parası görmediklerini söyleyen ikili, E.U.'nun elindeki parayı alarak incelemeye başladı. Parayı veren ikili, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Parayı aldıktan sonra sayan E.U., 600 liranın eksik olduğunu fark etti. E.U.'nun durumu haber vermesi üzerine inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sait Golnari (32) ve Arvın Ahmadi'yi (35) yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 'tırnakçılık' yoluyla elde ettikleri değerlendirilen yüklü miktarda çeşitli ülkelere ait para ele geçirildi. İncelemede, E.U'dan alınan ve diğer paralardan ayrı tutulan 600 TL de ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

