‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini soyan 2 kişi yakalandı

Kocaeli’de girdikleri market ve restoranlarda 23 gün içerisinde ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile bin 200 TL para çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre 2-25 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde girdikleri 5 market ve restorandan ‘Tırnakçılık’ diye adlandırılan, kasiyere ödeme yapmadığı halde para üstü ya da verdiği parayı geri istemesi yöntemi ile toplam bin 200 TL para çaldılar. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, iş yerlerini ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile soydukları iddia edilen K.Y. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.



