HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyeri saniyeler içinde böyle dolandırdılar

‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyeri saniyeler içinde böyle dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki kadının girdikleri markette 'tırnakçılık' yöntemi ile saniyeleri içerisinde kasiyerin elindeki parayı çaldı. Kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden kasiyer, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gerçeği öğrendi.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan markete giren ismi öğrenilemeyen bir kadın, kasiyere futbol topu satın almak istediğini söyledi. Topun fiyatını soran kadın daha sonra cüzdanından çıkarttığı 200 TL’yi kasiyere uzattı. Kadından 16 TL değerindeki topun ücretini almak için uzattığı parayı alan kasiyer kadına 184 TL para üstünü verdi. Parayı alan kadın, kasiyere fiyatta indirim yapabileceğini sordu. Daha sonra içeri giren bir kadın daha kasiyere soru sorarken, kadın elindeki 184 TL parayı uzatarak topu almak istemediğini söyledi. Kasiyer diğer bir yandan diğer kadının sorularını yanıtlarken, elini uzatarak kadından para üstünü geri aldı. Bu sırada kadın ‘tırnakçılık’ yöntemi ile saniyeler içinde kasiyere uzattığı 184 TL’nin arasından 100 TL’yi cüzdanının arasına attı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE GERÇEĞİ ANLADI

Daha sonra kasiyerden topu almak için verdiği 200 TL’yi alan kadın marketten ayrıldı. Yaşanan olay sırasında kasiyere soru sorarak oyalamaya çalışan diğer kadın da marketten çıkarak uzaklaştı. Kasiyer kadınlar ayrıldıktan sonra kasadaki parayı sayınca 100 TL’nin eksik olduğunu gördü. Kadının parayı çaldığını düşünen kasiyer güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kasiyer markete giren kadınların parayı çaldığını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri marketten çıkan kadınların bir otomobile binerek uzaklaştığını tespit etti. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kadının saniyeler içerisinde parayı çaldığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, kadının kasiyere 200 TL verdiği ve para üstü olarak 184 TL aldığı görülüyor. Kadın daha sonra topu almak istemediğini belirterek kasiyere parayı uzatıyor. Bu arada kasiyere uzattığı paranın arasından 100 TL’yi çalarak cüzdanının arasına koyuyor. Kasiyerden 200 TL parayı alan kadın marketten ayrılıyor. Yaşanan olay sırasında diğer kadının ise soru sorarak kasiyeri oyalamaya çalıştığı görülüyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Tiner dökerek yaktıkları iddia edilmişti! Kahreden haberTiner dökerek yaktıkları iddia edilmişti! Kahreden haber
Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
İlginizi Çekebilir
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tiner dökerek yaktıkları iddia edilmişti! Kahreden haber
Tiner dökerek yaktıkları iddia edilmişti! Kahreden haber
Hava sıcaklığını duyan soluğu deniz kenarında aldı
Hava sıcaklığını duyan soluğu deniz kenarında aldı
Samsun'da şüpheli ölüm! Aniden yere yığılıp kaldı
Şüpheli ölüm! Aniden yere yığılıp kaldı
Antalya'da uyarıyı duyan denize koştu!
Uyarıyı duyan denize koştu!
Erzincan'da kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Bayram günü kendini yakmıştı! Acı haber geldi
Aynı aileden üç kişiyi öldüren sanıktan 'pes' dedirten savunma! 'Öldürdüğüm kişileri tanımıyordum'
Aynı aileden üç kişiyi öldüren sanıktan 'pes' dedirten savunma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.