‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri soydular

Kocaeli’de girdikleri market, yakıt istasyonu ve restoranlarda kasiyerlerden tırnakçılık yöntemi ile para çalan şahısların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslardan birinin sorularla kasiyerin ilgisini dağıtırken, diğerinin ödeme yapmadığı halde para üstü ya da verdiği parayı geri istemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, 2-25 Şubat tarihleri arasında tırnakçılar, Kocaeli’nin İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde girdikleri 5 market ve restorandan ‘tırnakçılık’ yöntemi ile toplam bin 200 TL para çaldılar. İş yeri sahiplerinden arka arkaya gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, güvenlik kamerası incelemelerinde 5 iş yerine giren şahısların K.Y. (25) ve E.Ö. (57) olduğunu tespit etti. Şahısların iş yerlerine gittikleri aracın plakasını tespit eden ekipler, dün öğlen saatlerinde aracın İzmit ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla K.Y. ve E.Ö. yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.