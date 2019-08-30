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'Tırnakçılık' yöntemi ile para çalan kadın güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, bir markete giren kadının 'tırnakçılık' olarak bilinen el çabukluğu yöntemiyle 100 lira çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bir markete giren kadının 'tırnakçılık' olarak bilinen el çabukluğu yöntemiyle 100 lira çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın bir koli yumurta alarak kasada duran işyeri sahibi M.A’ya, 200 lira verdi. Yumurtayı ve para üstünü alan kadın paranın eksik olduğunu söyledi. İşyeri sahibi, daha sonra para üstünü tekrar saymak için istedi. Bunun üzerine elindeki parayı iş yeri sahibine gösteren kadın, el çabukluğuyla cüzdanının altına 100 lira koyarak, kalan parayı verdi. İşyeri sahibi ile tartışmaya başlayan kadın, verdiği 200 lirayı geri alarak, marketten ayrıldı. Şüpheli kadın işyerinden ayrıldıktan sonra M.A., 100 liranın eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis markette bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Polis parayı 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldığı belirlenen şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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