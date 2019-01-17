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"Tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 22:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle para çalan hırsızlık zanlısı, güvenlik kamerasınca görüntülendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden tırnakçılık yöntemiyle yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi'ndeki medikal malzeme dükkanına müşteri gibi gelen kişi, kasiyerin kafasını karıştırarak, tırnakçılık yöntemiyle 300 lirayı alıp iş yerinden çıktı.

Kapanış saatinde kasada açık çıkması üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldığı belirlenen şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, daha önce de benzer suçlardan 17 kaydı bulunan Ü.Ç'yi (48), İstanbul Esenler'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, Ü.Ç'nin alışveriş sonrası ödeme yapmak için gittiği kasada kadın kasiyerin elindeki paralardan bir kısmını "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırma anı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Derince iş yerinden tırnakçılık Kocaeli

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