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Tırnaklardaki çizgiler ne anlama gelir? Belki de doktora gitme vaktiniz gelmiştir

29.01.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnaklarınızdaki çizgi, beyazlık ve çıkıntıların ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Uzmanlara göre bu görüntünün altında birçok neden yatabilir. Hatta sağlığınız tehlike altında bile olabilir! Her yaşta ortaya çıkabilen tırnaklardaki çizgiler çeşitli nedenlerle ortaya çıkar; atopik dermatit veya egzama gibi cilt rahatsızlıklarından çinko ve B12 vitamini eksikliklerine kadar, ne olduğunu belirlemede çizgilerin yönü ve boyutu çok önemlidir.

Tırnaklardaki çizgiler ne anlama gelir? Belki de doktora gitme vaktiniz gelmiştir

Tırnak görünümündeki değişiklikler genelde yaşlanmadan kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Ancak bazı durumlarda tırnaktaki değişiklikler sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Bunlar, bir vitamin eksikliğini, dehidrasyonu veya bir cilt durumunun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Uzmanlar en çok A vitamini eksikliği durumunda tırnaklarda değişim başlar. Yaşam tarzı, beslenme, vücudunuzda protein ve kalsiyum miktarı düşükse tırnaklarda kabarma başladığını fark edebilirsiniz. Ciddi oranlardaki demir eksikliği de tırnaklarda çizgilere neden olabilir.

TIRNAKLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Uzmanlar tırnakların üzerinde yaşanan renk değişikliğine karşı uyarılarda bulunuyor. Tırnakta renk değişikliği tıbbi durumlardan ötürü yaşanabilir. Tırnakta renk değişikliği sonrasında bir uzmana görünmeniz konusunda tavsiyede bulunuyorlar.

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Nadir de olsa şiddetli, derin sırt ağrısı, böbrek hastalığı gibi daha ciddi bir tıbbi durumun belirtisi olabilir ve nedenini belirlemek için tıbbi testlere ihtiyaç duyulabilir. Uzmanlar, tırnaklarda yaşanan değişikliklerin altında yatan nedenin diyabetle bile ilişki olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tırnaklarınızda beyaz lekeler olması, alerjik reaksiyona veya mineral eksikliklerine bağlı olabilir.

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