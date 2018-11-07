Tırnakları güçlü ve sağlıklı hale getirmenin 10 doğal yolu

VİTAMİN E

E Vitamini yağı sadece tırnağın durumunu değil, tırnak yatağını da güçlendirir. Bu vitamin, hasarlı ve kırılgan tırnakların onarılması ve düzeltilmesi ile bilinir. Kan dolaşımını ve tırnak büyümesini artırır. Ne yapmalı: Vitamin E yağını doğrudan tırnaklarınıza ve tırnak yataklarınıza uygulayın.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı iyi bir antioksidandır, bu yüzden tırnakları serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Hindistan cevizi yağı da çok iyi antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Ne yapmalı: Tırnaklara ve çevresindeki cilde sıcak hindistan cevizi yağı sürün ve emilene kadar masaj yapın.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi tırnakları düzeltmek, tırnakları yumuşatmak için çok iyidir ve tırnakların daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Ne yapmalı: Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı sirke ekleyin ve birkaç dakika bekletin. Sonuçlardan memnun olana kadar bunu günlük olarak tekrarlayabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı çok güçlü bir antiseptik ve antifungal içeriktir. Ancak saf çay ağacını direkt uygulamayın başka bir yağ ile seyreltin. Ne yapmalı: 2 çay kaşığı zeytinyağı, badem yağı veya hindistancevizi yağı ile 2 damla çay ağacı yağını karıştırın, tırnaklara ve çevresindeki deriye uygulayın, birkaç dakika masaj yapın.