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Tırnakları güçlü ve sağlıklı hale getirmenin 10 doğal yolu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
MAKYAJ HABERLERİ  | 07.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

Tırnak cilası olsun ya da olmasın, tırnaklarınızın uzun ya da kısa olmasını seviyorsanız, güçlü ve parlak tırnaklar her zaman iyi görünebilir ve genel olarak sağlığınızın iyi olduğunu gösterir. Daha da güçlü olsun istiyorsanız ya da tırnaklarınız güçlü değilse bu önerilere göz atmanızda fayda var. İşte tırnak güçlendiren doğal seçimler...

Tırnakları güçlü ve sağlıklı hale getirmenin 10 doğal yolu

VİTAMİN E

1

E Vitamini yağı sadece tırnağın durumunu değil, tırnak yatağını da güçlendirir. Bu vitamin, hasarlı ve kırılgan tırnakların onarılması ve düzeltilmesi ile bilinir. Kan dolaşımını ve tırnak büyümesini artırır. Ne yapmalı: Vitamin E yağını doğrudan tırnaklarınıza ve tırnak yataklarınıza uygulayın.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

4

Hindistan cevizi yağı iyi bir antioksidandır, bu yüzden tırnakları serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Hindistan cevizi yağı da çok iyi antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Ne yapmalı: Tırnaklara ve çevresindeki cilde sıcak hindistan cevizi yağı sürün ve emilene kadar masaj yapın.

ELMA SİRKESİ

5

Elma sirkesi tırnakları düzeltmek, tırnakları yumuşatmak için çok iyidir ve tırnakların daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Ne yapmalı: Bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı sirke ekleyin ve birkaç dakika bekletin. Sonuçlardan memnun olana kadar bunu günlük olarak tekrarlayabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

6

Çay ağacı yağı çok güçlü bir antiseptik ve antifungal içeriktir. Ancak saf çay ağacını direkt uygulamayın başka bir yağ ile seyreltin. Ne yapmalı: 2 çay kaşığı zeytinyağı, badem yağı veya hindistancevizi yağı ile 2 damla çay ağacı yağını karıştırın, tırnaklara ve çevresindeki deriye uygulayın, birkaç dakika masaj yapın.

LİMON SUYU

8

Kollajen üretimini hızlandıran ve tırnakları güçlendiren limon C vitamini yüklüdür. Limon suyu ayrıca alfa-hidroksi asit içerir. Bu tırnakları hafifletir ve tırnaklardaki mikro çatlakları iyileştirir. Ne yapmalı: Bir limonun yarısını sıkın, 1 bardak ılık suyla karıştırın ve 5-10 dakika bekletin.

ZEYTİN YAĞI

9

Zeytinyağı, tırnakları nemlendirmek ve beslemek için son derece iyidir. Tırnaklara herhangi bir hasar veren ve büyümelerini harekete geçiren E Vitamini'nde yönünden yüksektir. Ne yapmalı: Tırnaklara sıcak zeytin yağı sürün. 5-10 dakika masaj yapın.

YUMURTA SARISI VE BAL

10

Yumurta sarısı yüksek miktarda A Vitamini ve yağ asitleri içerir, bu da zayıf, ince ve kırılgan tırnakların güçlendirilmesinde ve kütiküllerin yumuşatılmasında ve nemlendirilmesinde çok etkilidir. Faydasını daha da artırmak için bal ekleyebilirsiniz. e yapmalı: 1/2 tatlı kaşığı ılık balla bir yumurtayı karıştırın. Tırnaklarınıza ve etrafındaki deriye uygulayın. 15 dakika bekletin ve yıkayın.

KETEN TOHUMU YAĞI

11

Keten tohumu yağı yağ asitleri, mineraller ve antioksidanlar açısından yüksektir, bu da bu tırnak büyümesini arttırmak için gerçekten etkilidir. Ne yapmalı: Tırnaklara keten tohumu yağı sürün ve birkaç dakika masaj yapın.

BADEM YAĞI

12

Badem yağı A, B ve E vitaminleri bakımından çok yüksektir. Tırnakları onarır, nemlendirir, besler ve kütikülleri yumuşatır. Ne yapmalı: Tırnaklarınıza ve etrafınızdaki cildinize sıcak badem yağı sürün ve 2-3 dakika masaj yapın.

JOJOBA YAĞI

13

Jojoba yağı birkaç çeşit yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir, bu da bu yağı tırnakların daha güçlü ve daha güçlü yapması için son derece etkili kılar. Tırnaklarınıza ve etrafındaki deriye sıcak jojoba yağı sürün ve 2-3 dakika masaj yapın.

Tırnaklarınızı sağlıklı tutmak için daha doğal tarifleriniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
anlamadığım bunlar wc de nasıl yapıyor bu tırnaklıların yemeği yenmez
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