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Tırnaktan daha küçük kurbağa türü keşfedildi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.11.2024 12:09
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Tırnaktan daha küçük bir kurbağa türü keşfedildi. Kuzeydoğu Brezilya'nın yoğun yağmur ormanlarında rastlanılan bu keşifle bilim insanları bölgedeki zengin biyolojik çeşitlilik hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatına sahip oldu. Yetişkin bir birey olarak 1 santimetreden biraz daha kısa olan yeni türe 'Brachycephalus dacnis' adı verildi. Bu tür daha önce bilinen minik 'pire kurbağalarına' benziyor ve bu nedenle özellikle ilginç bir araştırma konusu haline geldi.

Tırnaktan daha küçük kurbağa türü keşfedildi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir yağmur ormanında tırnaktan daha küçük yeni bir kara kurbağası türü keşfeden bilim insanları, bölgedeki zengin yaşam formu çeşitliliğine daha fazla ışık tuttu.

Independent'ın aktardığı habere göre; Erişkin boyu 1 santimetreden kısa olan bu türe, keşfin arkasındaki koruma STK'si Project Dacnis'e atfen Brachycephalus dacnis adı verildi.

Benzer küçük boyutlu "pire kurbağalarını" inceleyen araştırmacılar, bu türü bilinen en küçük omurgalı hayvanlardan biri olarak küçücük boyutu nedeniyle özellikle ilginç buluyor.

EN KÜÇÜK KURBAĞALAR ARASINDA

Bilim insanları, "Küresel olarak en küçük kurbağalar arasında olmasına rağmen (en küçük ikinci amfibi türü), daha büyük kurbağalara özgü iskelet özellikleri sergiliyor" diye yazdı.

PeerJ adlı akademik dergide yayımlanan çalışmanın ortak yazarı Luís Felipe Toledo, "Evrimi sırasında, biz biyologların minyatürleşme dediği, kemiklerin kaybı, küçülmesi ve/veya kaynaşmasının yanı sıra daha az parmak ve anatomilerinin diğer kısımlarının yokluğunu içeren bir süreç geçirdi" dedi.

Bu tür, aynı sarımsı kahverengi deriye sahip, yaprak çöplerinde yaşayan ve yumurtalarından iribaş değil, küçük kurbağalar halinde çıkan bölgedeki bir başka türe (B hermogenesi) görünüş olarak çok benziyor.

Ancak araştırmacılar bu yeni türün varlığından kendine has çağrıları sayesinde haberdar oldu. Daha sonra DNA analizi B dacnis'in gerçekten de yeni bir tür olduğunu doğruladı.

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Bilim insanları, "Bu çalışmada, bilinen en küçük omurgalılardan biri olan Brachycephalus'un yeni bir türünü tanımlıyoruz" diye yazdı.

Dr. Toledo, "1998'de B hermogenesi'nin tanımlanmasına temel teşkil eden örnekler arasında yeni türe ait örnekler de olabilir" dedi.

Bilim insanları yeni türün tanımında kurbağanın iskeleti, iç organları, moleküler verileri ve seslerinin ayrıntıları hakkında da bilgi verdi.

Bu ayrıntılar, birçok tür gizemli olduğundan ve sadece dış anatomiyle ayırt edilemediğinden, onları diğerlerinden daha kesin bir şekilde ayırt etmek için gerekiyor.

Araştırmacılar, "Tanımımız, (zengin biyoçeşitlilik noktası) Atlantik Ormanı'nın mega çeşitliliğe sahip faunasındaki keşiflerin, omurgalı vücut boyutuna ilişkin nasıl içgörüler sağlayabileceğinin altını çiziyor" dedi.

'DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN ÇOK DAHA FAZLASI ÇEŞİTLİLİK OLABİLİR'

Dr. Toledo, "Bu minyatür kurbağaların çeşitliliği düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir. Dolayısıyla tanımlama sürecini hızlandırmak ve koruma çalışmalarına olabildiğince çabuk başlamak için mümkün olduğunca çok sayıda özellik ve karakteri tanımlamanın önemi büyük" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya kurbağa
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