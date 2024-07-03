Tiroid belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı nasıl anlaşılır?

Tiroid bezlerinin düzgün çalışmaması durumunda, vücutta geniş kapsamlı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bunlar arasında hipotiroidizm (tiroid bezinin yetersiz çalışması) ve hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı aktif olması) yer alır. Hipotiroidizm genellikle yorgunluk, kilo alma, soğuğa karşı duyarlılık gibi belirtilerle kendini gösterirken, hipertiroidizm ise hızlı kalp atışı, sinirlilik, kilo kaybı gibi semptomlara neden olabilir.

Tiroid hastalığı nedir?

Tiroid hastalığı, tiroid bezlerinin normal işlevlerini yerine getirememesi veya aşırı aktif olması durumunda ortaya çıkan sağlık sorunlarına verilen genel bir isimdir. Bu hastalıklar genellikle tiroid hormonlarının üretimindeki dengesizliklerden kaynaklanır.

Tiroid belirtileri nelerdir?

Tiroid hastalıkları genellikle kan testleri ve bazen görüntüleme testleri ile teşhis edilir. Tedavi, hastalığın türüne bağlı olarak ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi müdahale içerebilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, genellikle tiroid hastalıklarının yönetiminde önemli rol oynar. Tiroid belirtileri hastalığın türüne göre farklılık gösterir bu nedenle Tiroid hastalığı nasıl anlaşılır sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Tiroid yüksekliği belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

Hızlı kalp atışları

Sinirlilik ve anksiyete

Titreme

Aşırı terleme

Kilo kaybı

Yorgunluk ve kas zayıflığı

Cildin incelmesi

Saç kaybı

Erkeklerde tiroid hastalıkları genellikle kadınlara kıyasla daha az görülse de, belirtiler benzer olabilir. Erkeklerde tiroid belirtileri şunlar olabilir:

Yorgunluk ve enerji düşüklüğü

Soğuğa karşı hassasiyet

Kilo alma

Kabızlık

Cilt kuruluğu ve saç dökülmesi

Depresyon veya ruhsal düşüş

Hızlı kalp atışı (taşikardi)

Sinirlilik ve anksiyete

Titreme

Aşırı terleme

Kilo kaybı

Kas güçsüzlüğü ve yorgunluk hissi

Tiroid nodülleri veya guatr (boynun önünde şişlik veya nodül hissi)

Göz sorunları (Graves hastalığında görülen göz belirtileri)

Zehirli tiroid veya Graves hastalığı olarak da bilinen hipertiroidizm, tiroid bezlerinin aşırı derecede aktif olması durumunda ortaya çıkar. Zehirli tiroid belirtileri genellikle belirgin ve hızlı gelişebilir. Eğer bu tür belirtiler fark edilirse, bir sağlık uzmanına başvurmak ve tiroid fonksiyon testleri gibi uygun testlerin yapılması önemlidir. Zehirli tiroid belirtileri şunlardır:

Taşikardi

Sinirlilik ve anksiyete

Ttireme

Aşırı terleme

Kilo kaybı

Uykusuzluk

Yorgunluk

Kas zayıflığı

Gözlerde şişlik, kızarıklık

Cilt ve saç problemleri

Tiroid krizi veya tirotoksik kriz, Graves hastalığının şiddetli bir formu veya hipertiroidizmin ani ve şiddetli bir alevlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tiroid krizi belirtileri şöyledir:

Şiddetli hızlı kalp atışı

Aşırı yüksek ateş

Aşırı terleme

Isı intoleransı

Şiddetli sinirlilik veya anksiyete

Bulantı ve kusma

Şişmiş boyun ve boğaz

Nefes darlığı

Bilinç değişiklikleri

Tiroid ne gibi rahatsızlık verir?

Tiroid bezi, boğazın ön kısmında bulunan ve metabolizmayı, büyümeyi ve gelişmeyi düzenleyen hormonlar üreten küçük bir bezdir. Tiroidin neden olabileceği hastalıklar şu şekildedir:

Hipertiroidizm

Hipotiroidizm

Guat

Tiroid nodülleri

Tiroid kanseri

Haşimato

Graves

Tiroid ağrısı nereye vurur?

Tiroid bezi, boğazınızın ön kısmında, gırtlağınızın hemen altında bulunan küçük bir organdır. Ağrı, tiroid bezinin kendisinde veya çevresindeki dokularda hissedilebilir. Tiroid ağrısı şu bölgelere vurabilir:

Boynun ön kısmı

Çene ve kulak

Omuzlar ve sırt

Tiroid kan tahlilinde belli olur mu?

Evet, tiroid hastalıklarının çoğu kan tahlilinde belli olabilir. Doktorunuz, tiroid bezinizin işlevini ve tiroid hormonu seviyelerini değerlendirmek için farklı kan testleri isteyebilir.

Tiroid tedavisi, hastalığın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Tiroid bezinin yeterince tiroid hormonu üretmediği durumda hipotiroidizm yaşanır. Hipotiroidizm tedavisi genellikle sentetik tiroid hormonu replasman tedavisini içerir. Bu, levotiroksin (Synthroid, Levoxyl) veya liotironin (Cytomel) gibi bir ilaç şeklinde olabilir.

Tiroid bezinin çok fazla tiroid hormonu ürettiği durumda hipertiroidizm yaşanır. Hipertiroidizm tedavisi, tiroid bezinin ürettiği hormon miktarını azaltmaya odaklanır. Bu, ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi ile yapılabilir.

Otoimmün bir hastalık olan ve tiroid bezinin aşırı tiroid hormonu üretmesine neden olan hastalık Graves hastalığıdır. Graves hastalığının tedavisi genellikle antitiroid ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi ile yapılır. Otoimmün bir hastalık olan ve tiroid bezine zarar vererek yeterince tiroid hormonu üretmesine engel olan durum Hashimotodur. Hashimoto tiroiditi tedavisi genellikle sentetik tiroid hormonu replasman tedavisini içerir.

Tiroid bezinde küçük, yuvarlak büyümelere tiroid nodülleri denir. Tiroid nodülleri genellikle iyi huyludur, ancak nadir durumlarda kanserli olabilir. Tiroid nodülleri için tedavi, nodülün boyutuna, kanserli olup olmadığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Tiroid bezinin kanserli bir tümörün neden olduğu durum tiroid kanseridir. Tiroid kanseri tedavisi genellikle cerrahi, radyoaktif iyot tedavisi ve tiroid hormonu replasman tedavisini içerir.





