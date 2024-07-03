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Tiroid belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı nasıl anlaşılır?

Cem Ölmez Cem Ölmez
28.06.2024 15:29
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Tiroid, metabolizmayı düzenlemede kritik bir rol oynar. Tiroid bezleri, boyunda yer alan ve hormon üreten kelebek şeklinde küçük bezlerdir. Bu bezler, triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) adı verilen hormonları üreterek metabolizmanın kontrolünde büyük öneme sahiptirler. Tiroid hormonları, vücudun hemen hemen her hücresinde oksijen kullanımını ve enerji üretimini düzenler.

Tiroid belirtileri nelerdir? Tiroid hastalığı nasıl anlaşılır?

Tiroid bezlerinin düzgün çalışmaması durumunda, vücutta geniş kapsamlı sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bunlar arasında hipotiroidizm (tiroid bezinin yetersiz çalışması) ve hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı aktif olması) yer alır. Hipotiroidizm genellikle yorgunluk, kilo alma, soğuğa karşı duyarlılık gibi belirtilerle kendini gösterirken, hipertiroidizm ise hızlı kalp atışı, sinirlilik, kilo kaybı gibi semptomlara neden olabilir.

Tiroid hastalığı nedir?

Tiroid hastalığı, tiroid bezlerinin normal işlevlerini yerine getirememesi veya aşırı aktif olması durumunda ortaya çıkan sağlık sorunlarına verilen genel bir isimdir. Bu hastalıklar genellikle tiroid hormonlarının üretimindeki dengesizliklerden kaynaklanır.

Tiroid belirtileri nelerdir?

Tiroid hastalıkları genellikle kan testleri ve bazen görüntüleme testleri ile teşhis edilir. Tedavi, hastalığın türüne bağlı olarak ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi müdahale içerebilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, genellikle tiroid hastalıklarının yönetiminde önemli rol oynar. Tiroid belirtileri hastalığın türüne göre farklılık gösterir bu nedenle Tiroid hastalığı nasıl anlaşılır sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Tiroid yüksekliği belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

  • Hızlı kalp atışları
  • Sinirlilik ve anksiyete
  • Titreme
  • Aşırı terleme
  • Kilo kaybı
  • Yorgunluk ve kas zayıflığı
  • Cildin incelmesi
  • Saç kaybı

Erkeklerde tiroid hastalıkları genellikle kadınlara kıyasla daha az görülse de, belirtiler benzer olabilir. Erkeklerde tiroid belirtileri şunlar olabilir:

  • Yorgunluk ve enerji düşüklüğü
  • Soğuğa karşı hassasiyet
  • Kilo alma
  • Kabızlık
  • Cilt kuruluğu ve saç dökülmesi
  • Depresyon veya ruhsal düşüş
  • Hızlı kalp atışı (taşikardi)
  • Sinirlilik ve anksiyete
  • Titreme
  • Aşırı terleme
  • Kilo kaybı
  • Kas güçsüzlüğü ve yorgunluk hissi
  • Tiroid nodülleri veya guatr (boynun önünde şişlik veya nodül hissi)
  • Göz sorunları (Graves hastalığında görülen göz belirtileri)

Zehirli tiroid veya Graves hastalığı olarak da bilinen hipertiroidizm, tiroid bezlerinin aşırı derecede aktif olması durumunda ortaya çıkar. Zehirli tiroid belirtileri genellikle belirgin ve hızlı gelişebilir. Eğer bu tür belirtiler fark edilirse, bir sağlık uzmanına başvurmak ve tiroid fonksiyon testleri gibi uygun testlerin yapılması önemlidir. Zehirli tiroid belirtileri şunlardır:

  • Taşikardi
  • Sinirlilik ve anksiyete
  • Ttireme
  • Aşırı terleme
  • Kilo kaybı
  • Uykusuzluk
  • Yorgunluk
  • Kas zayıflığı
  • Gözlerde şişlik, kızarıklık
  • Cilt ve saç problemleri

Tiroid krizi veya tirotoksik kriz, Graves hastalığının şiddetli bir formu veya hipertiroidizmin ani ve şiddetli bir alevlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tiroid krizi belirtileri şöyledir:

  • Şiddetli hızlı kalp atışı
  • Aşırı yüksek ateş
  • Aşırı terleme
  • Isı intoleransı
  • Şiddetli sinirlilik veya anksiyete
  • Bulantı ve kusma
  • Şişmiş boyun ve boğaz
  • Nefes darlığı
  • Bilinç değişiklikleri

Tiroid ne gibi rahatsızlık verir?

Tiroid bezi, boğazın ön kısmında bulunan ve metabolizmayı, büyümeyi ve gelişmeyi düzenleyen hormonlar üreten küçük bir bezdir. Tiroidin neden olabileceği hastalıklar şu şekildedir:

  • Hipertiroidizm
  • Hipotiroidizm
  • Guat
  • Tiroid nodülleri
  • Tiroid kanseri
  • Haşimato
  • Graves

Tiroid ağrısı nereye vurur?

Tiroid bezi, boğazınızın ön kısmında, gırtlağınızın hemen altında bulunan küçük bir organdır. Ağrı, tiroid bezinin kendisinde veya çevresindeki dokularda hissedilebilir. Tiroid ağrısı şu bölgelere vurabilir:

  • Boynun ön kısmı
  • Çene ve kulak
  • Omuzlar ve sırt

Tiroid kan tahlilinde belli olur mu?

Evet, tiroid hastalıklarının çoğu kan tahlilinde belli olabilir. Doktorunuz, tiroid bezinizin işlevini ve tiroid hormonu seviyelerini değerlendirmek için farklı kan testleri isteyebilir.

Tiroid tedavisi, hastalığın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Tiroid bezinin yeterince tiroid hormonu üretmediği durumda hipotiroidizm yaşanır. Hipotiroidizm tedavisi genellikle sentetik tiroid hormonu replasman tedavisini içerir. Bu, levotiroksin (Synthroid, Levoxyl) veya liotironin (Cytomel) gibi bir ilaç şeklinde olabilir.

Tiroid bezinin çok fazla tiroid hormonu ürettiği durumda hipertiroidizm yaşanır. Hipertiroidizm tedavisi, tiroid bezinin ürettiği hormon miktarını azaltmaya odaklanır. Bu, ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi ile yapılabilir.

Otoimmün bir hastalık olan ve tiroid bezinin aşırı tiroid hormonu üretmesine neden olan hastalık Graves hastalığıdır. Graves hastalığının tedavisi genellikle antitiroid ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi ile yapılır. Otoimmün bir hastalık olan ve tiroid bezine zarar vererek yeterince tiroid hormonu üretmesine engel olan durum Hashimotodur. Hashimoto tiroiditi tedavisi genellikle sentetik tiroid hormonu replasman tedavisini içerir.

Tiroid bezinde küçük, yuvarlak büyümelere tiroid nodülleri denir. Tiroid nodülleri genellikle iyi huyludur, ancak nadir durumlarda kanserli olabilir. Tiroid nodülleri için tedavi, nodülün boyutuna, kanserli olup olmadığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Tiroid bezinin kanserli bir tümörün neden olduğu durum tiroid kanseridir. Tiroid kanseri tedavisi genellikle cerrahi, radyoaktif iyot tedavisi ve tiroid hormonu replasman tedavisini içerir.

Express


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