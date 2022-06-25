HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tiroid hastalığına mucize gibi çözüm: Ceviz kürü! Ceviz kürü nasıl yapılır?

Tiroid hastalığına mucize gibi çözüm: Ceviz kürü! Ceviz kürü nasıl yapılır?

25.06.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiroid, günümüzde çoğu kişide olan çoğu kişinin de geç fark ettiği hastalıklardan biridir. Temel görevlerinden biri vücut metabolizmasını ayarlayan T3 ve T4 hormonlarını salgılamaktır. Tiroid bezinin normal düzeyden az ya da aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak, diğer organlar da hızlı ya da yavaş çalışır. Vücudu baştan aşağıya etkileyen tiroid hastalığına karşı ceviz kürünü deneyebilirsiniz.

Tiroid hastalığına mucize gibi çözüm: Ceviz kürü! Ceviz kürü nasıl yapılır?

Tiroid hastalığına karşı ceviz kürünü deneyerek, vücudunuzu rahatlatabilirsiniz. Tiroid bezinin ürettiği iki hormon olan T3 ve T4, metabolizmayı dengeler ve metabolizma hızını kontrol eder. Tiroid hastalığı, hormonların az çalışması, fazla çalışması veya tiroid bezinin içinde oluşan kitleler olarak bilinir.

iStock-543066036

Tiroit hormonlarının az salgılanması yani hipotiroidi durumunda bağırsaktan saç teline kadar bütün metabolizma yavaşlayarak, saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kilo alma, halsizlik, seste kalınlaşma gibi şikayetler ortaya çıkar. Hipertiroid, kadınlarda erkeklere göre 5 kat fazla görülüyor.

HİPERTİROİD BELİRTİLERİ

  • Kalbin hızlı atması,
  • Kalp çarpıntısı,
  • Bağırsak hareketlerinin çok olması.
  • Bazılarında Hipertiroid ishali tetikleyebilir.

Tiroid fazla çalıştığı için nodül oluşur. Hipotiroid tiroidin yavaş veya az çalışması T3 ve T4 hormonları az üretim oluşturur tiroid bezinin az çalışması sonucu bu sebeple metabolizma az çalışır. Bu rahatsızlığa hipotiroid söylenir. Kalp hızlı atar, kabızlık çoğalır ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu hastaların en önemli sorunları ise çok çabuk kilo almaları. Kadınların %2 sinde oluşurken erkeklerin %0.1 inde görülen bir hastalıktır.

CEVİZ KÜRÜ TARİFİ

Tiroid sorunu olan herkes ceviz kürü tarifini deneyebilir. Ceviz kürü tarifi tiroid dışında cinsel gücü arttırır, vücut ve enerjiyi arttırır.

iStock-1135036925

CEVİZ KÜRÜ MALZEMELER

  • 50 adet kadar fındık büyüklüğünde yeşil ceviz,
  • 2 LT kadar su,
  • 10 gr kadar tarçın,
  • 10 Gr kadar karanfil

CEVİZ KÜRÜNÜN YAPILIŞI

Cevizlerin dış kısmını soyun 2,5 LT suya içine atın. Suyunu her gün değiştirin acısı azalana kadar. Eczaneden alacağınız hijyenik kireçli suda bekletin.
Acısı iyice çıktıktan sonra cevizleri şeker ile kaynatın. Çatal batacak kadar yumuşadığında içine karanfil ve tarçın koyun. Her gün 2-3 tane cevizi ve 1 tatlı kaşığı suyu koyun. 3 hafta boyunca kullanın.

iStock-1215457451

YEŞİL CEVİZ KÜRÜNÜN FAYDALARI

Tiroid hastalarını iyileştirir ve cinsel gücü arttırır ve vücut ve beyin enerjisini yerine getirir. Cevizin içinde fazla antioksidan olduğu için ışınımdan korunma ve ışınımı yasaklama özellikleri var. Bu kür tarifini sadece hasta olunca değil hasta olmamak içinde kullanabilirsiniz.

KULLANMADAN ÖNCE UYARI

Tedavi için lütfen doktorunuza başvurunuz. Ceviz alerjiniz olup olmadığından emin olunuz. Yazılanlar tedavi için değil bilgilendirme amaçlıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!
Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

BDDK'dan yeni adım! Dolarda sert hareket...

Dar gelirliler için konut açıklaması!

Dar gelirliler için konut açıklaması!

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

48 bin dolarlık kiraz taşıyordu! Devrildi...

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

Mezar ziyaretine gelmişti! Kahreden detay

Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...

Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...

İlginizi Çekebilir

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

Sabırsızlıkla bekleniyordu! İlk afiş yayınlandı

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz: Yavaş yavaş öldürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz: Yavaş yavaş öldürüyor

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.