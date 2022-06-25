Tiroid hastalığına mucize gibi çözüm: Ceviz kürü! Ceviz kürü nasıl yapılır?

Tiroid hastalığına karşı ceviz kürünü deneyerek, vücudunuzu rahatlatabilirsiniz. Tiroid bezinin ürettiği iki hormon olan T3 ve T4, metabolizmayı dengeler ve metabolizma hızını kontrol eder. Tiroid hastalığı, hormonların az çalışması, fazla çalışması veya tiroid bezinin içinde oluşan kitleler olarak bilinir.

Tiroit hormonlarının az salgılanması yani hipotiroidi durumunda bağırsaktan saç teline kadar bütün metabolizma yavaşlayarak, saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kilo alma, halsizlik, seste kalınlaşma gibi şikayetler ortaya çıkar. Hipertiroid, kadınlarda erkeklere göre 5 kat fazla görülüyor.

HİPERTİROİD BELİRTİLERİ

Kalbin hızlı atması,

Kalp çarpıntısı,

Bağırsak hareketlerinin çok olması.

Bazılarında Hipertiroid ishali tetikleyebilir.

Tiroid fazla çalıştığı için nodül oluşur. Hipotiroid tiroidin yavaş veya az çalışması T3 ve T4 hormonları az üretim oluşturur tiroid bezinin az çalışması sonucu bu sebeple metabolizma az çalışır. Bu rahatsızlığa hipotiroid söylenir. Kalp hızlı atar, kabızlık çoğalır ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu hastaların en önemli sorunları ise çok çabuk kilo almaları. Kadınların %2 sinde oluşurken erkeklerin %0.1 inde görülen bir hastalıktır.

CEVİZ KÜRÜ TARİFİ

Tiroid sorunu olan herkes ceviz kürü tarifini deneyebilir. Ceviz kürü tarifi tiroid dışında cinsel gücü arttırır, vücut ve enerjiyi arttırır.

CEVİZ KÜRÜ MALZEMELER

50 adet kadar fındık büyüklüğünde yeşil ceviz,

2 LT kadar su,

10 gr kadar tarçın,

10 Gr kadar karanfil

CEVİZ KÜRÜNÜN YAPILIŞI

Cevizlerin dış kısmını soyun 2,5 LT suya içine atın. Suyunu her gün değiştirin acısı azalana kadar. Eczaneden alacağınız hijyenik kireçli suda bekletin.

Acısı iyice çıktıktan sonra cevizleri şeker ile kaynatın. Çatal batacak kadar yumuşadığında içine karanfil ve tarçın koyun. Her gün 2-3 tane cevizi ve 1 tatlı kaşığı suyu koyun. 3 hafta boyunca kullanın.

YEŞİL CEVİZ KÜRÜNÜN FAYDALARI

Tiroid hastalarını iyileştirir ve cinsel gücü arttırır ve vücut ve beyin enerjisini yerine getirir. Cevizin içinde fazla antioksidan olduğu için ışınımdan korunma ve ışınımı yasaklama özellikleri var. Bu kür tarifini sadece hasta olunca değil hasta olmamak içinde kullanabilirsiniz.

KULLANMADAN ÖNCE UYARI

Tedavi için lütfen doktorunuza başvurunuz. Ceviz alerjiniz olup olmadığından emin olunuz. Yazılanlar tedavi için değil bilgilendirme amaçlıdır.



