Tiroid kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Tiroid kanseri tedavisi

Tiroid hastalıkları arasında en yaygın olanı, tiroid bezinin fazla çalışması sonucu ortaya çıkan hipertiroidizmdir. Bu durumda vücut, normalden daha fazla tiroid hormonu üretir. Hipertiroidizm, hızlı kalp atışı, kilo kaybı, sinirlilik ve titreme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Diğer bir yaygın tiroid rahatsızlığı ise tiroid bezinin az çalışması veya hormon üretiminin yetersiz olması olan hipotiroidizmdir.

Hipotiroidizm, yorgunluk, kilo artışı, soğuğa karşı hassasiyet ve depresyon gibi semptomlarla ilişkilidir. Tiroid kanseri ise tiroid bezinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Genellikle boyundaki bir şişlik veya nodülün fark edilmesiyle belirti verir.

Tiroid kanseri nedir?

Tiroid kanseri, tiroid bezinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Genellikle boyunda yer alan tiroid bezinin büyümesi veya nodüllerin oluşmasıyla ortaya çıkar. Tiroid kanseri genellikle yavaş büyüyen bir kanser türüdür ve çoğu zaman erken evrede teşhis edildiğinde başarıyla tedavi edilebilir. Tiroid kanseri risk faktörleri arasında radyasyona maruz kalma (örneğin, çocukluk döneminde baş-boyun bölgesine yapılan radyoterapi), aile öyküsü ve bazı genetik durumlar yer alabilir. Bununla birlikte, çoğu tiroid nodülü kanserli değildir ve tiroid kanseri nadir görülen bir durumdur.

Tiroid kanseri belirtileri nelerdir?

Tiroid kanserinin belirtileri genellikle boyunda şişlik veya nodül olarak fark edilir. Diğer belirtiler arasında ses kısıklığı, boğazda rahatsızlık veya yutma güçlüğü bulunabilir. Ancak bazı durumlarda tiroid kanseri belirti vermeden ilerleyebilir ve rutin bir sağlık kontrolü sırasında tesadüfen tespit edilebilir. Tiroid kanseri belirtileri şöyledir:

Boyunda şişlik veya yumru

Ses kısıklığı

Yutma güçlüğü

Nefes alma güçlüğü

Boyun, kulak veya çeneye ağrı

Yorgunluk

Kilo değişiklikleri

Tiroid kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Tiroid sağlığını korumak için düzenli olarak doktor kontrolünden geçmek önemlidir. Tiroid hormon seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve herhangi bir sorun erken teşhis edilmelidir. Tiroid kanseri tedavisi ise kanserin türüne ve evresine göre değişiklik gösterir. Tiroid kanseri tedavisinde kullanılabilecek yöntemleri şunlardır:

Tiroid bezinin tamamını veya bir kısmını çıkarmak için cerrahi müdahale genellikle tiroid kanseri tedavisinin ilk aşamasıdır.

Radyoaktif iyot tedavisi tiroid bezindeki kalan kanser hücrelerini yok etmek için radyoaktif iyot kullanılır. Radyoaktif iyot, yutulabilen bir sıvı veya kapsül hâlindedir.

Tiroid bezi çıkarıldıktan sonra, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hormonları sağlamak için tiroid hormonu replasman tedavisi almanız gerekir. Bu tedavi genellikle ömür boyu sürer.

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanılır. Bu, ilerlemiş veya yayılmış tiroid kanseri olan kişiler için bir tedavi seçeneği olabilir.

Radyoterapi ilerlemiş veya yayılmış tiroid kanseri olan kişiler için bir tedavi seçeneği olabilir veya cerrahi veya radyoaktif iyot tedavisinden sonra kalan kanser hücrelerini yok etmek için kullanılabilir.

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