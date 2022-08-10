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Tiroide, mide ağrısı ve ishale neden oluyor! O kadar çok zararı var ki...

10.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak yaz günlerinde soğuk su içmek cazip gelebilir. Ancak soğuk su sizin anlık olarak serinlemenize yardımcı olur. Vücudunuzda yarattığı tahribat ise inanılmaz! Buzdolabından çıkar çıkmaz içilen soğuk su birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Tiroid, ishal ve mide ağrısı ön plana çıkan şikayetlerden sadece bir kısmı.

Tiroide, mide ağrısı ve ishale neden oluyor! O kadar çok zararı var ki...

Soğuk su içmenin sağlığa tahmin ettiğinizden daha fazla zararı var. Buzdolabından çıkar çıkmaz soğuk su içmek pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarabilir.

Hepimiz buzdolabından soğuk su içmeyi severiz. Sıcak yaz aylarında bir yudum soğuk su ferahlık verir. Genellikle sadece boğaz ağrısına neden olabileceğini düşünüyoruz. Ama bu doğru değil. Soğuk suyun zararlı etkileri çoktur.

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SOĞUK SU İÇMENİN ZARARLARI

Soğuk su içmek migreni tetikleyebilir. Migreni olmayanlarda ise oluşumunu hızlandırabilir.

Soğuk su sindirim sürecini yavaşlatır. Bu aynı zamanda mide ağrısına ve ishale de yol açabilir.

Bağırsak duvarının astarı kalın yağlı tabaka ile kaplanabilir. Bunun nedeni soğuk sudur.

Hazımsızlığa yol açabilir.

Soğuk su, beyindeki oksijen erişimini azaltır. Baş dönmesine neden olabilir ve beyin hücrelerine de zarar verebilir.

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Soğuk su içmek susuzluğu artırır. Bu nedenle daha fazla su içiyoruz. İdrara çıkma sıklığını da artırdıkça vücuttaki tuz miktarını da sıklıkla kaybederiz.

Soğuk su içmek vücutta yağ birikmesine neden olabilir.

Soğuk suyun kalp ve damar sağlığı üzerinde zararlı etkileri vardır. Ağır bir yemekten hemen sonra soğuk su içmek birkaç kardiyovasküler soruna neden olabilir.

Soğuk su vücuttaki gerekli besin maddelerinin seviyesini azaltır. Bu nedenle vücut yaralanmalara ve diğer kronik hastalıklara yatkın hale gelir.

Düzenli olarak soğuk su içmek tiroid veya bademciklerin büyümesine neden olabilir.


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Anahtar Kelimeler:
soğuk su
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