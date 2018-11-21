"Tiroit göz çıkıklığına yol açabilir"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Konuk, tiroit hastalığının gözleri etkilediğini söyledi.

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 52. Ulusal Kongresi dolayısıyla Antalya'da bulunan Konuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözde bir miktar çıkıklığın güzel göz belirtisi olmakla beraber, bazen sistemik hastalıkların bir bulgusu olarak da ortaya çıktığını söyledi.

Konuk, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde daha fazla olmakla birlikte Türkiye'de iyot eksikliği nedeniyle tiroit hormonunun fazla çalışması nedeniyle hipertiroidin çok sık görüldüğünü ve bu hastaların ortalama yüzde 30'unda 6 ay ile 1 yıl arasında göz belirginleşmesi ortaya çıktığını aktardı.

Hastanın kendisinin veya yakınındaki kişilerin genelde göz belirginleşmesini fark edemediğini, uzun dönem hastayı görmeyen kişilerin bu durumu anladığını söyleyen Konuk, şu bilgileri verdi:

"Hastalar gözlerindeki çıkıklığı fark edemedikleri için doktora da başvurmamakta. Erken dönemde tiroide bağlı göz bulguları, gözde kızarıklık ve şişlikle karşımıza gelmekte ve genellikle konjonktivit, yani göz yüzeyinin enfeksiyonu zannedilerek tedavi edilmekte ve bu nedenle çok kıymetli bir zaman atlanabilmektedir. Eğer bir tiroit rahatsızlığı bulgusu varsa bu hastalarda tiroide bağlı göz çıkıklığı olabileceği öngörülerek mutlaka tetkiklerin yapılması ve önlemlerin alınması gerekmektedir çünkü gözde çıkıklık başladıktan sonra onu tekrar göz çukuruna, yani orbitaya oturtmak çok zahmet gerektiren bir işlemdir. Tiroit hastalarındaki gözde kızarıklık, şişkinlik, aşırı sulanma varsa tiroide bağlı göz bozukluğunun ön bulgusu olarak düşünülmesi gerekmektedir."