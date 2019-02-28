HABER

'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan satanlara yönelik düzenlenen 'Tırtıkçılar' isimli operasyonun ikinci dalgasında, mazot kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, akaryakıt tankerlerinden yakıt çalarak piyasaya düşük fiyattan satanlara yönelik düzenlenen 'Tırtıkçılar' isimli operasyonun ikinci dalgasında, mazot kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Akaryakıt tesislerinden bayilere götürmek üzere tankerlerle aldıkları akaryakıtların bir bölümünü çalarak piyasaya daha düşük fiyata satan çeteye, geçen 6 Şubat'ta polis tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında TIR şoförleri ve TIR parkı çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 'Tırtıkçılar' adı verilen operasyonda, şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
OPERASYONDA İKİNCİ DALGA
Dosyayı kapatmayan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ve Kartepe'de bulunan çitle çevrili arazilerde tankerlerden akaryakıt aktarımı yaptıkları tespit edilen S.Ö. (58), E.Y. (44), F.Y. (61), Y.Ç. (26) ve H.Y. (45) yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin akaryakıt tankerlerinin mührünü sökerek yakıtı aktardıkları düzenek, 6 bin litre satışa hazır mazot, 250 litre 10 numara yağ ile karıştırılmış kaçak mazot ve akaryakıt hırsızlığında kullanılan 1 tanker ele geçirildi.
Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı'Tırtıkçılar' operasyonunda ikinci dalga: 5 gözaltı

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
'FETÖ üyeliği'nden ihraç edildi, uyuşturucudan gözaltına alındı'FETÖ üyeliği'nden ihraç edildi, uyuşturucudan gözaltına alındı
Çocuğun cinsel istismarından 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandıÇocuğun cinsel istismarından 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.