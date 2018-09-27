Tırtıl bacaklı milimetrik boyutta robot geliştirildi

Zorlu ortama uyum sağlayabilen ve ağırlığının 100 katını taşıyabilen tırtıl bacaklı milimetrik ebatta yumuşak robot geliştirildi.

Hong Kong Şehir Üniversitesinde görevli bilim adamlarının silikon materyal polidimetilsiloksandan (PMDS) geliştirdiği robotun cüssesinin 0,15 milimetre kalınlığında olduğu belirtildi.

Cüssesine yerleştirilen manyetik parçacıklar sayesinde elektromanyetik güçle uzaktan kumanda edilebilen robotun konik bacaklarının her birinin 0,65 milimetre uzunluğunda olduğu ve aralarında 0,6 milimetre boşluk bulunduğu kaydedildi.

Robotun sivri uçlu bacaklarının, uzuvsuz örneğiyle karşılaştırıldığında ıslak ve kuru ortamda sürtünmeyi 40 kat azalttığı gözlendi.

Milimetrik boyuttaki robotun ağırlığının 100 katını taşıyabilme özelliğine sahip olduğuna da işaret edildi.

Uzmanlar, tırtıl bacaklı robotun kan ve mukus gibi vücut sıvılarının bulunduğu ortamlarda etkili hareket edebileceğini, gelecekte vücut içinde ilaç tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

Robotla ilgili ayrıntılar "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

