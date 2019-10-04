Tırtıl istilasına uğrayan orman seneye tekrar yeşerecek

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki ormanlık alanı istila eden kızıl kuyruklu tırtıllarla mücadele için ekipler, yerinde inceleme yaparak, biyolojik mücadeleye devam ediyor. Tırtıl istilasına uğrayan ormanda incelemelerde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, kızıl kuyruklu kayın tırtıllarının yaprak yediğini, ağaçları kurutmadığını belirterek, “Önümüzdeki yıl bu ağaçlar tekrar yeşerecek. Ağaçların kuruması gibi bir şey söz konusu değil” dedi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında kalan İkisular mevkiindeki ormanlık alanı istila eden kızıl kuyruklu kayın tırtıllarına yönelik biyolojik mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden akademisyenler ve Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu, ormanda ve tırtıllar üzerinde incelemelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Beşir Yüksel, ormanda yaptıkları incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunarak, biyolojik mücadeleyi anlattı. Şu ana kadar çalışmalarda yüzde 90 oranında başarı elde edildiğini ve sonraki yıl daha erken mücadele başlatacaklarını kaydeden Prof. Dr. Yüksel, şöyle konuştu:

"Bölgede tırtıl sorunu çıkınca bu bölgeye geldik ve tırtılların durumunu inceledik. Burada birtakım gözlemler yaptık ve bu gözlemlerimizi Orman Genel Müdürlüğü'müz ile paylaştık. Burada neler olabileceği konusunda stratejiyi madde madde arkadaşlar ile belirleyip bir tutanak ve rapor konusunda anlaştık. Bu dönem içinde üçüncü bacillus bakteri uygulaması yaptık. Uygulama sonucunda neredeyse yüzde 90'a yakın başarı elde ettik. Bacillus, doğa için en uygun kabul edilebilir nitelikte bir ilaç; ancak bunların nihai çözümü, doğal düşmanını çoğaltmaktır. Bu yönde de planladığımız hedefler var. Bu türe uygun üretim tekniklerini hocalarımız ve üreticilerimiz ile görüştük ve ilk kez belki burada uygulayacağız. Burada yaptığımız bu uygulama başarılı olursa tüm Türkiye'de bu ve benzeri tırtıllar ile kolay bir şekilde müdahale etme yolunda başarı kazanmış olacağız. Normalde şu an bir ağaçta 10 bin tırtıl görmemiz lazım, mevcut literatür bilgilerine göre. Sonuç itibarıyla artık baktığımızda bir ağaçta 10 bin tırtıl yok. Bu da yapılan mücadelenin en az bu yıl için başarı elde ettiğimizi gösteriyor. Gelecek yıl daha erken müdahale biyolojik çalışmalar ile bu sorun çözülmüş olacaktır."

'AĞAÇLARIN KURUMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya da kızıl kuyruklu kayın tırtıllarının yaprak yediğini, ağaçları kurutmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sadece zarar sonucunda larvaların yapraklardan beslenmesi nedeniyle yapraksız hale geliyor. Ancak önümüzdeki yıl bu ağaçlar tekrar yeşerecek. Ağaçların kuruması gibi bir şey söz konusu değil. Sadece larva zararı neticesinde ağaçların artım kaybı gelişiyor. Eylül ve ekim aylarında esas olarak bu haberlerin öne çıkması ve sorunların çıkmasının temel nedeni larvaların en olgun dönemde olması ve esas yemini bu periyotta yapıyor olması. Normalde bu larvalar mayıs ayı ayından itibaren yem yapıyor. 2018 yılında 50 hektarlık bir sahada yayılış yapıyordu; fakat bu yıl sahanın genişlemesi ile beraber zaten Bursa Orman Bölge Müdürlüğü gerekli mücadeleyi gerçekleştiriyordu, bu yıl da tekrar mücadeleye hız verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve üniversitemiz ile iş birliği içinde, bir entegre proje planladık ve yol haritasını belirledik. Bu yol haritasını hemen uygulamaya geçeceğiz. Öğretim üyelerimizin de yer alacağı bir proje olacak. Burada biyolojik bir mücadele yapıyoruz. Türkiye ormanlarına kesinlikle kimyasal bir ilaçlama yapmıyoruz. İnsansız hava araçları ile sahanın genişlemesi ve böceğin ilerleme hızı an ve an ölçülüyor. Böcek İnegöl sınırından Domaniç sınırına geçti. Önümüzdeki yıl bu yapraklar tekrar yeşerecek."

'MÜCADELE EDİLMEZSE ZARARA YOL AÇABİLİR'

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise kayın tırtılına karşı yürütülen mücadele çalışma sahasına destek verdiklerini belirterek, "Burada yeterince mücadele edilmezse Domaniç kayın ormanlarına da sıçrayabilir ve aynı zarara yol açabilir. Biz de ilave mücadele tedbirlerini almak ve burada yapılan uygulamaları yerinde görmek için bölgeye geldik. Bu amaçla bugün buradayız. Bununla ilgili Kütahya Bölge Müdürlüğü'müzün yapacağı çalışmalarla biyolojik ilaçlama yöntemini önümüzdeki yıl nisan ayında uygulamaya koyacağız. Aynı zamanda bugünlerden sonra kayın tırtıllarını bu bölgeden toplayarak, bunların laboratuvar ortamında parazitlerini üretmenin çalışmaları içinde olacağız. Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi hocalarımız ile beraber yapılacak çalışmaların yöntemini ve planını belirledik. Bu kapsamda hem Bursa Bölge Müdürlüğü hem Kütahya Bölge Müdürlüğü çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

Kayın ormanındaki incelemeye Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu'nun yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Beşir Yüksel, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Mustafa Erten, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Özden Açıcı ve şube müdürleri ile şefleri katıldı.