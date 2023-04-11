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Tırtıl konvoyunu görenler şaştı kaldı! İlk başta yılan sandılar...

Mynet Haber

Mynet Haber

20 dakika önce

Konvoy oluşturup yeni yaşam alanlarına ilerleyen Çam Kese Tırtılları görüntülendi. Tırtılları gören bazı vatandaşlar, yerde hareket eden nesneleri ilk bakışta uzun bir yılan zannetse de gerçek, ilerleyen nesnelere yaklaşınca ortaya çıkıyor.

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