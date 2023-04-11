Tırtıl konvoyunu görenler şaştı kaldı! İlk başta yılan sandılar...
Mynet Haber
20 dakika önce
YORUM YAP0
Konvoy oluşturup yeni yaşam alanlarına ilerleyen Çam Kese Tırtılları görüntülendi. Tırtılları gören bazı vatandaşlar, yerde hareket eden nesneleri ilk bakışta uzun bir yılan zannetse de gerçek, ilerleyen nesnelere yaklaşınca ortaya çıkıyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum