Tırtıl robot geleceği değiştirecek

Cüssesine yerleştirilen manyetik parçacıklar sayesinde elektromanyetik güçle uzaktan kumanda edilebilen robotun konik bacaklarının her birinin 0,65 milimetre uzunluğunda olduğu ve aralarında 0,6 milimetre boşluk bulunduğu kaydedildi.Robotun sivri uçlu bacaklarının, uzuvsuz örneğiyle karşılaştırıldığında ıslak ve kuru ortamda sürtünmeyi 40 kat azalttığı gözlendi.