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Tırtıllar zarar vermişti! Kayın ormanı 2 yıl sonra yeniden yeşerdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 15:42 | Son Güncelleme

Tırtıllar tarafından katledilen Bursa ve Kütahya sınırında kalan ormanlık alan yeniden yeşerdi. İnegöl ve Domaniç ilçeleri arasındaki 850 hektarlık bölgede sürdürülen amansız tırtıl mücadelesi meyvelerini verdi. Sürdürülen uğraşlar sonucu yeniden yeşeren bölge eski ihtişamına kavuştu.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Domaniç karayolu kenarındaki ormanlarında 2018 yılında görülmeye başlayan ve kayın ağacının yapraklarını yiyerek beslenen kızıl kuyruklu kayın tırtılının zarar verdiği ormanlar ilkbaharla birlikte tekrar yeşerdi. Havadan ve karadan yapılan mücadele sonucu, kurumuş görüntüsünden eser kalmadı. 2020 yılında da mücadeleye aksatılmadan kontrollü bir şekilde devam edilirken, havadan ve karadan yapılan mücadele yöntemleriyle tırtılın popülasyonu dengede tutuldu.

Tırtılların ağaçları kurutmadığını ve öldürmediğini, sadece ağaçta büyüme kaybına sebep olacağını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, şunları söyledi:

MÜCADELE 2 YIL ÖNCE BAŞLADI

"Zararlı tırtıllarla ilgili gereken mücadeleyi 2 yıl önce başlattık. Hem toplum sağlığını hem de kayın ormanlarının sağlığını tehdit eden bir durum vardı. Sağdaki çalışmalara başlattık."
"Kışın, pupa, zararlılarının yumurtaları, ışık tuzakları ve havadan mücadeleyle ormanların yeşermesini tekrar sağladık. Havadan mücadelede, bacillus salımı yaparak mücadeleyi tamamlamış olacağız."
"Bu uçak tamamen bu tırtıllarla mücadele için üretilmiştir. Kayın ormanlarının üzerinde bakteri salımı yapıyor. Tekrar burada salgın olmaması için mücadele ediyoruz."
Yaklaşık 850 hektar civarında bir ormanlık alanda çalışma yaptıklarını belirten Akın, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu tırtılın oluşturmuş olduğu zarardan dolayı 2 sene önce kayın ormanlarımız tamamen kahverengiye dönüşmüştü. Ancak yaptığımız çalışmalarının sonucunda yemyeşil haline geri döndü. Böyle başarı elde etmemiz tabi ki bizleri mutlu etti. Biz de mücadelede kayın ağaçlarının sağlığını izleyerek devam edeceğiz."
Bu özel olarak üretilen cayrokopter ile yapılan çalışmaların ihtiyaç halinde yeniden yapılacağını belirten Yalçın Akın, şunları söyledi:
"Yaklaşık olarak 2 saat havada kalıyor. Püskürtme sistemiyle bakteri salınımı yapıyor. 1 kalkışta 79 litre bacillus salımı yapabiliyor."
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