Tırtıllar zarar vermişti! Kayın ormanı 2 yıl sonra yeniden yeşerdi

Bursa’nın İnegöl ilçesi Domaniç karayolu kenarındaki ormanlarında 2018 yılında görülmeye başlayan ve kayın ağacının yapraklarını yiyerek beslenen kızıl kuyruklu kayın tırtılının zarar verdiği ormanlar ilkbaharla birlikte tekrar yeşerdi. Havadan ve karadan yapılan mücadele sonucu, kurumuş görüntüsünden eser kalmadı. 2020 yılında da mücadeleye aksatılmadan kontrollü bir şekilde devam edilirken, havadan ve karadan yapılan mücadele yöntemleriyle tırtılın popülasyonu dengede tutuldu.

Tırtılların ağaçları kurutmadığını ve öldürmediğini, sadece ağaçta büyüme kaybına sebep olacağını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, şunları söyledi: