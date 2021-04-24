Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu raylardan geçiyor

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor. Çam kese böcekleri, özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara ile Karadeniz Bölgelerinin sahil kesimindeki çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek besleniyor. Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu doğada sabah erken saatlerde görülebiliyor.

Samsun’da çam ağaçlarındaki keselerden düşen çam kese böcekleri, yaptıkları uzun konvoylar ile ilginç görüntüler oluşturdu. Nisan ayı itibarıyla çam ağaçlarında görülmeye başlayan keselerdeki tırtıllar düşmeye başladı. Yere düşen tırtıllar, vagon şeklinde uzun konvoylar oluşturarak, ilginç görüntülere sahne oldu. Tırtılların kelebeğe dönüşüm için kat ettikleri yol için tramvay raylarını tercih etmeleri ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Çam kese böceği tırtıl döneminde çam ağaçlarının yapraklarını yemek suretiyle artım kayıplarına, estetik yönden görüntü kirliliğine ve bu sahalarda bulunanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Kesinlikle ağacın ölümüne sebep olmuyorlar. Kurumuş gibi görünen ağaçlar, mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlıyor. Ağaçlara zarar veren çam kese böcekleri ile mücadelede birçok farklı yöntem kullanılıyor.