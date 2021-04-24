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Tırtılların kelebeğe dönüşme yolculuğu raylardan geçiyor

24.04.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un İlkadım ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ortaya çıkan tırtılların (çam kese böceği) kelebeğe dönüşmek için yaptığı yolculuk, tramvay rayları üzerinde görüntülendi.

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor. Çam kese böcekleri, özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara ile Karadeniz Bölgelerinin sahil kesimindeki çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek besleniyor. Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu doğada sabah erken saatlerde görülebiliyor.

Samsun’da çam ağaçlarındaki keselerden düşen çam kese böcekleri, yaptıkları uzun konvoylar ile ilginç görüntüler oluşturdu. Nisan ayı itibarıyla çam ağaçlarında görülmeye başlayan keselerdeki tırtıllar düşmeye başladı. Yere düşen tırtıllar, vagon şeklinde uzun konvoylar oluşturarak, ilginç görüntülere sahne oldu. Tırtılların kelebeğe dönüşüm için kat ettikleri yol için tramvay raylarını tercih etmeleri ise ilginç görüntüler oluşturdu.

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Çam kese böceği tırtıl döneminde çam ağaçlarının yapraklarını yemek suretiyle artım kayıplarına, estetik yönden görüntü kirliliğine ve bu sahalarda bulunanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Kesinlikle ağacın ölümüne sebep olmuyorlar. Kurumuş gibi görünen ağaçlar, mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlıyor. Ağaçlara zarar veren çam kese böcekleri ile mücadelede birçok farklı yöntem kullanılıyor.

KONVOY YAPMALARININ NEDENİ

Tırtıllar salgıladıkları feromon sayesinde iz bırakarak uzun bir konvoy oluştururlar. Bu konvoy davranışı sayesinde besin kaynaklarına birlikte ulaşırlar ve kaybolmadan da yuvalarına dönerek hayatta kalma şanslarını arttırırlar. Ayrıca, eski izler ile yeni izleri birbirinden ayırt edebilen tırtıllar, yanlış izlerin peşine de düşmezler.

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(İHA)

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