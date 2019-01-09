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Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:09 | Son Güncelleme

AK Parti'nin sigara üzerindeki asgari maktu vergiyi sıfırlaması 8 liralık sigarada en az 1.5 liralık indirim imkanı yarattı. İndirim yasağından kurtulan firmalar, halen 8 liraya sattıkları 1 paket sigarayı örneğin 6.5 liraya düşürmeleri halinde hiçbir gelir kaybına uğramayacak.

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, AK Parti'nin geçen hafta sürpriz bir şekilde sigara üzerindeki Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yaptığı değişikliğin satış fiyatlarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin teknik hesaplamalar netleşmeye başladı. ÖTV'de yapılan değişiklikle nispi ÖTV yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltilmiş, buna karşılık tane başına 28 kuruş, paket başına alınan 5.6 liralık asgari maktu vergi sıfırlanmıştı. Bu değişiklikle halen 8.5 lira ve daha üzerinde satılan tüm sigaraların vergi yükü arttı. Ancak 5.6 liralık alt limit kaldırıldığı için firmaların pahalı sigara satıp devlete daha fazla vergi kazandırma zorunlulukları sona erdi. Dolayısıyla isteyen firma pahalı sigaralar yerine daha ucuz sigaraların üretimine ağırlık verip zam baskısından da kurtulabilecek.

"VERGİ KAYBI YAŞANACAK"

Yeni düzenleme sonrasında 8 liralık bir paket sigaranın üzerindeki vergi yükü 24 kuruş azalarak 7 liraya düştü. Firmalar bu sigarayı yine 8 liraya satmak isterlerse eskisine oranla paket başına 24 kuruş daha fazla kâr etmiş olacak. Devlet de 24 kuruş vergi kaybına uğrayacak. Ancak firmalar 24 kuruşluk bu kazancı almak yerine 8 liralık sigarayı örneğin 1.5 lira daha ucuza satmak isterlerse, bugüne kadar paket başına elde ettikleri 76 kuruşluk kâr aynı kalacak, sigara 6.5 liraya düşebilecek. Devletin eski fiyata göre paket başına vergi kaybı ise 1 lira 48 kuruşa çıkacak. Ancak firmaların bu indirimi yapabilmeleri için 12 TL ve 13 liraya sattıkları pahalı sigaralara 50 kuruş ile 3 lira arasında zam yapmaları gerekecek. Tabi ucuz sigara pazarına yoğunlaşan firmalar bu zammı yapmadan da indirime gidebilecek.

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