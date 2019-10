TİSK "Ortak Paylaşım Forumu"

Forumun başarılı geçmesinde bulunan Arslan, organizasyon için ciddi bir çalışma yapıldığını, bunun bir cesaret işi olduğunu, seçilen konuların önemli olduğunu belirtti.

Herkesin her zamankinden daha çok bir araya gelmesi gerektiğine değinen Arslan, "Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Masada olmamız gerektiğine inanıyoruz, sosyal diyalog meselelerini masada konuşabiliriz, müzakere edebilirsiniz. Her konuda uzlaşmak zorunda değiliz, anlaşamayabiliriz, farklılıklarımız var ama her konuyu masada konuşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Sendikasız işçileri sendikalı yapmak için çalışıyoruz"

Hak-İş'in her iş kolunda 21 sendika ve 700 bin üyeleri olduğunu vurgulayan Arslan, 81 ilde il başkanlıkları olduğunu, sendikasız işçileri sendikalı yapmak için çalıştıklarını bildirdi.

Kadınların istihdamda yer almasının önemine işaret eden Arslan, bütün dünyada kadın olmanın, çalışma hayatında kadın, anne, eş, çocuk sahibi olmanın bütün bunların içinde sendikacı kadın olabilmek için engelleri aşarak elde edilebildiğini anlattı.