TİSK "Ortak Paylaşım Forumu"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, BM ve uluslararası bir kısım sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak, sınır ötesi operasyonunu yapıyor. Bir işgal değildir bu, savaş da değildir." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde "Ortak Paylaşım Forumu" düzenlendi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, bu formatta işçi ve iş veren sendikalarının uzun yıllardan sonra ilk kez bir araya gediğini, forumun bir ilk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 9 Ekim'den bu yana Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini ifade eden Arslan, operasyona katılan Mehmetçik'e başarılar, askeri ve sivil şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Harekatın başarılı geçmesini temenni eden Arslan, "Türkiye, BM ve uluslararası bir kısım sözleşmelerden doğan haklarını kullanarak, sınır ötesi operasyonunu yapıyor. Bir işgal değildir bu, savaş da değildir. Türkiye'nin sınırındaki terör organizasyonlarını ortadan kaldırmak ve Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını önlemek, özellikle ülkemizdeki göçmenleri kendi topraklarına gitmesini sağlamak için yapmış olduğu bir harekattır. Bunu böyle görmek gerekiyor. Başarılı olmasını ve kısa zamanda sonuçlanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.