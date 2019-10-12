TİSK "Ortak Paylaşım Forumu"

ANTALYA (AA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye'de 100 işçiden sadece 7'si toplu sözleşme hakkından yararlanıyor. Toplu sözleşmenin kapsamının bu kadar dar olması sosyal diyaloğun önündeki en büyük engel." dedi.

Çerkezoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla bir otelde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.

Forumu düzenleyen TİSK'e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çerkezoğlu, çalışma hayatında müzakere ve diyalog kanallarının zayıfladığı bir dönemde forumun düzenlenmesini önemsediklerini söyledi.

Kağıt üzerinde çok sayıda sosyal diyalog mekanizması olduğunu ama bunların yeterince kullanılmadığını dile getiren Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomik Sosyal Konsey yılda iki kez toplanması gerekirken, 2009 yılından beri hiç toplanmadı. Üçlü Danışma Kurulu büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Çalışma yaşamındaki en temel sosyal diyalog enstrümanı olan toplu sözleşme mekanizmasının da ülkemizdeki durumu ortada. Toplu sözleşme mekanizmasının önündeki işyeri-işkolu barajı gibi engellerin de bir sonucu olarak Türkiye'de 100 işçiden sadece 7'si toplu sözleşme hakkından yararlanıyor. Toplu sözleşmenin kapsamının bu kadar dar olması sosyal diyaloğun önündeki en büyük engel."