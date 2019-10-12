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TİSK "Ortak Paylaşım Forumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: - "Türkiye'de 100 işçiden sadece 7'si toplu sözleşme hakkından yararlanıyor. Toplu sözleşmenin kapsamının bu kadar dar olması sosyal diyaloğun önündeki en büyük engel"

ANTALYA (AA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye'de 100 işçiden sadece 7'si toplu sözleşme hakkından yararlanıyor. Toplu sözleşmenin kapsamının bu kadar dar olması sosyal diyaloğun önündeki en büyük engel." dedi.

Çerkezoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganıyla bir otelde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.

Forumu düzenleyen TİSK'e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çerkezoğlu, çalışma hayatında müzakere ve diyalog kanallarının zayıfladığı bir dönemde forumun düzenlenmesini önemsediklerini söyledi.

Kağıt üzerinde çok sayıda sosyal diyalog mekanizması olduğunu ama bunların yeterince kullanılmadığını dile getiren Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomik Sosyal Konsey yılda iki kez toplanması gerekirken, 2009 yılından beri hiç toplanmadı. Üçlü Danışma Kurulu büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Çalışma yaşamındaki en temel sosyal diyalog enstrümanı olan toplu sözleşme mekanizmasının da ülkemizdeki durumu ortada. Toplu sözleşme mekanizmasının önündeki işyeri-işkolu barajı gibi engellerin de bir sonucu olarak Türkiye'de 100 işçiden sadece 7'si toplu sözleşme hakkından yararlanıyor. Toplu sözleşmenin kapsamının bu kadar dar olması sosyal diyaloğun önündeki en büyük engel."

- "Ölü bir gezegende istihdam olmaz"

Çerkezoğlu, DİSK'in ilk kadın genel sektereki ve ilk kadın genel başkanı olduğunu anımsatarak, kadınların hayatın her alanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de kadın istihdam oranının yüzde 30'lar seviyesinde olduğunu belirten Çerkezoğlu, kadınların istihdamının önündeki engellerin kaldırmasını istedi.

Her 10 kadından 4'ünün kayıt dışı çalıştığını aktaran Çerkezoğlu, kadına şiddetin önlenmesi konusunda da her türlü işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

Çevre konusuna da değinen Çerkezoğlu, ilklim mücadelesinin demokrasi ve adalet mücadelesi olduğunun altını çizerek, "ITUC’un meşhur bir sloganı var; 'Ölü bir gezegende istihdam olmaz'. Toplu sözleşme, ücret pazarlığı olmaz. Ölü bir gezegende yatırım da olmaz. Fabrika da açılmaz. İklim krizini ve diğer ekoloji sorunlarını endüstriyel ilişkilerin gündemine almalıyız. Bütün sosyal diyalog mekanizmalarını bu korkunç gerçekliğe göre yeniden düzenlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Ortak Paylaşım Forumu TİSK

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