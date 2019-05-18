TİSK'ten 19 Mayıs mesajı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Atatürk'ün ve ülkemizin gençlere olan güvenini, bizlere vasiyet edilmiş bir sorumluluk olarak görüyor ve işveren camiası olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Mücadele'nin başlatılmasının 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygıyla andığını belirten Akkol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Akkol, şunları kaydetti:

"Atatürk’ün ve ülkemizin gençlere olan güvenini, bizlere vasiyet edilmiş bir sorumluluk olarak görüyor ve işveren camiası olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu doğrultuda, teknolojinin dijitalleşerek hızla ilerlediği dünyada, küresel rekabetin gerektirdiği beceri ve donanıma sahip gençlerin yetişmesi ve ülkemizin daha da gelişmesi en önemli sorumluluklarımız ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır. TİSK olarak, bu sorumlulukla gençlerimizin yanında olacağımızı 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde bir kez daha vurguluyoruz."

